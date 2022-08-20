工作辭職「朋友全消失」？月薪8萬北漂族哭了 原因曝光
有別於學生時期常見的革命情感，出社會後的許多友情難免會參雜著一些利益因素，對此一名上班族就哭訴，對朋友相當重視的他，因為工作緣故常常推辭朋友出遊的邀約，但毅然決然辭掉工作後，卻驚覺朋友漸漸離開自己身邊，貼文引起眾多網友熱議。
原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他是個北漂族，月薪來到8萬元，平時若和朋友出遊，他總是付錢的那一個人，原PO接著說道，「對於朋友的邀約總是來者不拒，但平日收到朋友的邀約，我因為要工作所以拒絕，後來就把工作辭掉，心想這樣就能跟朋友出遊了」。
不過事與願違的是，由於沒了工作，收入降低，因此後來幾次出遊，原PO就再也辦法一直不斷幫忙支付費用，更令他錯愕的是，時間一拉長，「現在卻完全沒收到聚餐或出遊的通知，就連Line也變得安靜了」，讓他不禁直言「原來友情這麼不堪一擊」。
貼文一出，網友湧入留言區回應「看清朋友也不錯」、「為了跟朋友出去玩辭掉工作？都沒想到沒錢了怎麼辦嗎」、「友誼的小船說翻就翻，尤其當那條小船是已沒有寶藏的海盜船」、「斷了也好，認清人性貪婪，這樣也不是真朋友」、「你還是好好賺錢吧，什麼都比不上錢可靠」。（編輯：張志浩）