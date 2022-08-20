連千毅婚姻觸礁？娜美辣妻PO「黑絲襪片」怒轟：小人招數

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另一部影片則是石帕玉詢問兒子的片段，「昨天晚上他帶大兒子去買東西，回來我看到他手上拿了一個絲襪，（影片2是我兒子錄音）」藉此證明該條黑絲襪是連千毅購買，「然後今天下午傳這個影片給我，自導自演的心理變態，無非就是要把他的錯誤嫁禍給我，好讓他的錯誤合理化，想好聚好散他卻一直使用小人招數」。
結果貼文曝光後，夫妻倆就直接在底下爭辯，連千毅先是PO出對話訊息，說明自己從未虧待過石帕玉母子倆，「整天在網路稿我，真是夠了，上傳那種影片丟不丟臉啊！」更指女方在說謊「我買給你的，全新未拆，你拿舊來欺騙觀眾，要我把對話放上去嗎？」
而石帕玉則是反嗆「又在自導自演的可憐人！」更向網友抱怨，「現在問題就是他死不離婚」、「真的！連老婆都可以栽贓了，還有什麼做不出來。」後來又PO出吵架對話，聲稱「連千毅又一如既往開始威脅人了，讓他老婆吃盡苦頭，還要讓我生意一落千丈？沒關係！反正他還跟我借100萬～記得要還我喔！我忘了補充，借他的100萬，是我辛苦賺借他週轉的，他現在要讓我生意一落千丈，真是知恩圖報啊」、「忘了補充，絲襪影片是他故意自己買絲襪，自己拍影片要嫁禍栽贓給我，我外面有男人，錯都是我不是他，真的很卑鄙無恥！」
事後，連千毅也在底下PO出匯款證明照，強調「這是我匯給我老婆的一千萬，夫妻之間，我從不在意錢，沒外人的事，少言！」並強調「這九年來我不管好過不好過，從沒虧待她們母子三人，要豪宅有豪宅，要車有車，要包有包，該做的事，我沒少做！我做老公的，看到什麼東西，我有疑問，不能問嗎？ 解釋清楚就好，在網路上把家務事拿出來講給一些網友聽，非常欠缺考慮！」。
最後連千毅也警告網友們，「不當言論請刪除，我會提告的，都請自重！」截稿前，連千毅夫婦倆再也沒有多做任何留言和回應，只留下滿臉錯愕的網友們留言討論。（編輯：詹鎰睿）
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