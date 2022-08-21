連千毅與娜美妻為「絲襪」鬧翻？律師預言結局：先驗DNA
知名直播主連千毅和「真人娜美」愛妻石帕玉，兩人甜蜜結婚8年卻傳出婚變消息，昨（20）日石帕玉在臉書發文指控連千毅，買一條黑絲襪「自導自演」栽贓她出軌，連千毅則反擊石帕玉「欺騙觀眾」，稱自己從未虧待過石帕玉母子倆。夫妻吵架引發熱議，對此，律師李怡貞直呼「絲襪上面有皮屑，不如先去送驗DNA再來講」，更預言「搞自己老婆永遠不會有好下場，soon or later」。
石帕玉在個人臉書PO出一段影片，控訴「連千毅有多恐怖，家醜不可外揚，但這種心術不正的公眾人物就是要公諸於世。」影片中可以聽到連千毅質問說，「這雙絲襪是我從妳櫃子裡面找到的，妳從來沒有穿給我看過，啊這雙絲襪怎麼會穿過？」石帕玉則痛批「自導自演的心理變態」，認為自己「想好聚好散他卻一直使用小人招數」。
連千毅回應自己「沒有虧待過老婆」，認為石帕玉在網路上把家務事拿出來講「非常欠缺考慮」，還警告網友「不當言論請刪除，我會提告」。連千毅更在昨晚深夜開直播，解釋夫妻吵架是因為「自己愛吃醋」，強調自己真的很愛她，絕對不會離婚。
對此，律師李怡貞則在臉書發文表示，「自己在外面亂搞無底線，然後惱羞回頭狂說家裡糟糠妻/無用夫去討客兄/找女人很常見，說到底為的不就只是要合理化自己各種被發現的不合理。」李怡貞直言，「絲襪上面有皮屑，不如先去送驗DNA再來講比較『叫小鶴』」。
李怡貞更在留言補充繼續吐槽，「拍一雙黑絲襪擺的好好的然後翻來翻去，難不成是要打『破黑襪+1』？」、「這樣可以拿來指責自己老婆也是醉了」、「搞自己老婆永遠不會有好下場，soon or later」。（編輯：倪浩軒）