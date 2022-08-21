連千毅曬千萬匯款證明「沒虧待」！妻再嗆：要我爆料嗎？
直播主連千毅的老婆石帕玉20日突控訴丈夫「心術不正」、「自導自演」，稱連千毅自己買絲襪誣賴她「外面有男人」，驚傳婚變引起網友熱烈關注。然而連千毅先是留言否認，接著又曬出千萬匯款證明，強調絕對沒有虧待妻子，沒想到妻子火辣反擊，直接嗆「要我繼續爆料1000萬的來源嗎？」
石帕玉20日晚間在臉書上表示「連千毅有多恐怖，家醜不可外揚，但這種心術不正的公眾人物就是要公諸於世」可以聽到連千毅在影片裡面說明「這雙絲襪是我從妳櫃子裡面找到的，妳從來沒有穿給我看過，從來沒有，她已經穿過了，妳從來沒有穿給我看過，啊這雙絲襪怎麼會穿過？」石帕玉強調「連千毅就是自導自演的心理變態，無非就是要把他的錯誤嫁禍給我，好讓他的錯誤合理化，想好聚好散他卻一直使用小人招數」。
結果連千毅不斷在留言區反擊，其中包括曬出「千萬匯款證明」，表示從來就沒有虧待過老婆，沒想到石帕玉也絲毫沒有要客氣的意思，直接回應「要我繼續爆料1000萬得來源嗎？1000萬是入我口袋還是你的？既然要選擇搞一些見不得光的醜事，我讓你自由，好聚好散很難嗎？」、「離婚協議書簽一簽，我就刪文」。
然而針對老婆回嗆要爆料一千萬的來源，連千毅則出面透露，這沒什麼好爆的，這筆錢是乾爹給的，用來資助他想要做的事業，因為他自己當時身上有官司，戶頭無法使用，所以才請乾爹那邊直接匯給娜美。至於是否會走到離婚這步，連千毅則說「她說什麼我都好啦，其實我對娜美真的是沒什麼脾氣，表示不需要爭辯，全部都是自己的錯，也不會走到離婚這一步，希望網友不要打留言戰、不要代為下結論，也不要干涉他的家務事。（編輯：張嘉哲）