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宣布不救「柬埔寨豬仔」了！他公開內幕：救回來的更可怕

▲柬埔寨詐騙案風波延燒，許多民眾因為高薪被誘騙至當地，可能面臨被無數轉賣、性侵甚至是強摘器官買賣等等。（示意圖，非當事人／翻攝pixabay）
▲柬埔寨詐騙案風波延燒，許多民眾因為高薪被誘騙至當地，可能面臨被無數轉賣、性侵甚至是強摘器官買賣等等。（示意圖，非當事人／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-21 07:44:47

柬埔寨詐騙案風波延燒，許多民眾因為高薪被誘騙至當地，可能面臨被無數轉賣、性侵甚至是強摘器官買賣等等，相當的不人道。然而不僅台灣有詐騙個案，大馬地區該種詐騙也是相當猖獗，不過近日大馬檳州的前進黨主席「黃家業」就出面宣布「不再協助拯救豬仔了」！其內幕公開後，引發不少討論。

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據《星洲日報》報導，黃家業過去曾經多次參與拯救「豬仔」的工作，曾協助至少46名大馬「豬仔」返國，然而黃家業上個月的某場記者會突然宣布，從今以後金盆洗手，決定退出拯救豬仔的工作行列，因為這項工作實在吃力不討好。

▲ 柬埔寨,囚禁,受困,擄人,綁架,拘禁,坐牢,入獄,監獄。（示意圖／取自pixabay）
▲大馬檳州的前進黨主席「黃家業」宣布退出拯救豬仔行列。（示意圖／取自pixabay）
黃家業提到，在接觸到的90多個豬仔當中，有不少人已經被黑化、洗腦，有些人即使你願意幫忙他，他還寧可在當地繼續詐騙不回家，甚至心寒直言「90人中只有46個是願意回來的，而且有些被救回國的豬仔，其實是詐騙集團的線人，他們是為了要幫助詐騙集團了解政府救人的手法，才願意被救回來，等到他們了解整個救援過程後，就會替詐騙集團想出應對方式，導致後續的拯救工作更難以展開。」

除此之外，黃家業也透露退出原因，表明一開始豬仔的贖金只要馬幣1萬令吉（約新台幣6.73萬元），不過自從某位網紅將贖金價格「炒高」後，現在要贖人回來的價格已越來越高，他自己退出前最後一位救回的豬仔，贖金就高達馬幣5萬令吉（約新台幣33萬元），自掏腰包的情況加上種種內幕，讓他心灰意冷退出救援動作。（編輯：張嘉哲）

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