外交部卡Bump杜拜救援案？黃暐瀚揭原因　網一看規定懂了

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黃暐瀚以他自身跑外交部新聞經驗提到「因為在國外，我們的外館要更換護照，是一件很大的事情，有些人他可能到國外去旅遊的時候，跑到我們的領館說，我護照掉了，我要換一份，他一定有一個SOP，就是一定要到當地警方，確認你在什麼時間地點不見，然後當地警方給你一個護照遺失的證明之後，你再來我們的領事館補發護照」。
黃暐瀚說「外交部前三次是講說，網紅指控不實，不要以訛傳訛，那是因為你去指控到政府，這件事讓大家覺得說政府救人不急，那我必須跟大家說，政府當然不急，因為當事人還可以自由行動，前往外館要求換護照，外館當然覺得這個人沒有問題啊，所以要求先把警察局認證取得之後，再來談換護照」。
至於為何沒有外交部沒有及時幫忙？黃暐瀚也透露「顯然以當時在杜拜的外館，他應該沒有很相信這位林先生，他是一個合法而且正常狀態下遺失護照的人，而且他一直在說合法的公司不可能扣留護照，所以他就是暗示說，這位林先生不是在做一個正常合法的工作，所以就沒有很積極的救援，所以在當時外館應該認為這不是一個積極營救的對象，才會造成今天這個結果」。
然而該片段引起不少網友熱議，不少人紛紛表示「我是覺得以外交部的作為跟法條看完後超合理啊，你一個台灣人來說你護照被公司扣留，第一你真的是台灣人嗎？第二你是什麼公司會扣你護照？護照哪能說發就發啊？」、「如果當下判斷是從事非法的工作的話，不相信也很正常吧....請他報警認證再來辦護照我覺得很合理，一切按照規定走，我覺得黃暐瀚分析比較精準」、「覺得外交部用詞比較沒有那麼圓滑才會造成誤會，一開始是黃暐瀚這種說法的話，非常清楚且會兩全其美」。（編輯：張嘉哲）