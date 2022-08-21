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貨車門沒關狂衝！往內看驚見「短褲長腿妹」　13秒片瘋傳

▲一台貨車貨櫃門沒有關，發現一名長腿短褲妹坐在裡面，驚呆重機騎士。（圖/WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）
▲一台貨車貨櫃門沒有關，發現一名長腿短褲妹坐在裡面，驚呆重機騎士。（圖/WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

編輯中心/綜合報導

2022-08-21 09:42:38

經常我們行車在路上總是會看到許多不同的奇景，然而近日一名重機騎士在YouTube分享了自己騎車的影片，看到一輛小貨車的後面貨櫃門沒有關，結果讓他騎近一看，卻發現後面的貨櫃裡頭有一名短褲長腿妹，引起廣大網友熱議，上傳沒幾天觀看人數就破50萬人。

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YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」近日分享一段13秒的行車紀錄器影像，拍攝地點為台64線快速道路上中和往板橋方向，一名重機騎士驚見前方小貨車的貨櫃門沒有關，擔心車在行進間會發生意外，因此想上前提醒駕駛關閉後艙的側門，沒想到騎近之後往內一看，竟然有一位「短褲長腿妹」坐在裡面，讓他相當吃驚。

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▲一位穿著清涼的女子坐在貨車後面的貨櫃裡，引起討論。（圖/WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）
貼文一出，吸引許多網友朝聖「本來想大聲斥責，後來想想還是算了」、「為了要通風，不然會悶死，但還是很危險」、「司機路過，這是為了通風才打開吧，但還是不要這樣喔」、「自從有了這個頻道，真的是什麼奇怪的事情都不意外」、「好險你沒有為了看清楚一點追撞XD」、「哪裡有妹子我就在哪裡！簽到」。

而影片備受討論，也有一名自稱貨車司機的網友表示「我是這台貨車的司機，首先跟各位抱歉做了不良示範，事情的緣起是這樣的當時我接到拉拉的一個訂單，到現場一男一女需要我幫忙運送一個櫃子，我説我這種箱車沒辦法固定只能幫你放在最裡面讓他盡量不會移動，但客戶說不放心，因為櫃子價值十幾萬，於是要派人跟車，我答應了他們，但因為門如果關起來可能不到五分鐘就會悶死，所以我才把門打開就變成各位所看到的畫面！

司機表示「這位客人是開車在後面跟著叫他女朋友上車顧這個櫃子，其實當時整路我都在看後照鏡，而且看影片也知道我都吃的特別靠近內線.....整路開的膽戰心驚送完這趟，是蠻後悔的不應該為了賺幾百元的運費做這麼危險的事情，當時就該勇敢的拒絕這位客人，如果當時真的妨礙到PO影片這位騎士，還是有看不慣的正義人士都可以去檢舉我會乖乖去繳罰單的！」（編輯：張嘉哲）


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