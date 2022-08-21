貨車門沒關狂衝！往內看驚見「短褲長腿妹」　13秒片瘋傳

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貼文一出，吸引許多網友朝聖「本來想大聲斥責，後來想想還是算了」、「為了要通風，不然會悶死，但還是很危險」、「司機路過，這是為了通風才打開吧，但還是不要這樣喔」、「自從有了這個頻道，真的是什麼奇怪的事情都不意外」、「好險你沒有為了看清楚一點追撞XD」、「哪裡有妹子我就在哪裡！簽到」。
而影片備受討論，也有一名自稱貨車司機的網友表示「我是這台貨車的司機，首先跟各位抱歉做了不良示範，事情的緣起是這樣的當時我接到拉拉的一個訂單，到現場一男一女需要我幫忙運送一個櫃子，我説我這種箱車沒辦法固定只能幫你放在最裡面讓他盡量不會移動，但客戶說不放心，因為櫃子價值十幾萬，於是要派人跟車，我答應了他們，但因為門如果關起來可能不到五分鐘就會悶死，所以我才把門打開就變成各位所看到的畫面！」
司機表示「這位客人是開車在後面跟著叫他女朋友上車顧這個櫃子，其實當時整路我都在看後照鏡，而且看影片也知道我都吃的特別靠近內線.....整路開的膽戰心驚送完這趟，是蠻後悔的不應該為了賺幾百元的運費做這麼危險的事情，當時就該勇敢的拒絕這位客人，如果當時真的妨礙到PO影片這位騎士，還是有看不慣的正義人士都可以去檢舉我會乖乖去繳罰單的！」（編輯：張嘉哲）