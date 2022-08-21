連千毅婚姻亮紅燈！娜美再爆「跟我借百萬」 威脅私訊曝
直播主連千毅的老婆石帕玉（娜美）20日突控訴丈夫「心術不正」、「自導自演」，稱連千毅自己買絲襪誣賴她「外面有男人」，驚傳婚變引起網友熱烈關注；娜美後續更爆料，連千毅曾和自己借了100萬元，甚至表明要讓自家服飾生意一落千丈，對此娜美無奈嘆「連千毅又一如既往開始威脅人了」。
石帕玉20日晚間在臉書上表示「連千毅有多恐怖，家醜不可外揚，但這種心術不正的公眾人物就是要公諸於世」，消息瞬間快速外傳後，她又在留言區說道「連千毅又一如既往開始威脅人了，讓他老婆吃盡苦頭，還要讓我生醫一落千丈？沒關係，反正他還跟我借100萬，記得要還我喔！」
石帕玉也附上兩人私訊內容，圖中可見，連千毅除了嗆聲「有病要看醫生」外，還補充「妳就繼續地PO這種負面文，妳放心下個禮拜妳的業績一定一落千丈，把妳形象包裝得這麼好…真的是夠了」；面對連千毅的威脅，石帕玉在留言區中表現的相當不以為意，後續還補充「借他的100萬，是我辛苦賺，借他周轉的，他現在要讓我生意一落千丈，真是知恩圖報啊！」顯現出石帕玉的怒氣。
此外，連千毅昨天在老婆指控後，也在臉書開直播，強調真的非常愛老婆，並指出「娜美是我遇過最好的女孩子」，不過中途老婆無預警上線觀看，先是留言「虛偽」兩字，接著又說「我只想去戶政事務所趕快辦手續」，連千毅最後才也表示「謝謝大家關心，今天收到很多網友的關心，啊抱歉啦，都是我不對啦，再幫我留言給娜美好不好，叫她不要生我的氣，請他原諒我啦！感謝大家陪我度過這個夜晚」，尷尬結束直播。（編輯：張志浩）