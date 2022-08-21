啦啦隊女神泳衣「拉鍊不拉」！海邊大秀身材 萬人噴鼻血
運動產業的啦啦隊近年成為各界矚目的對象，不只帶動比賽場邊的氣氛，場外話題更是不斷，也讓不同隊伍的球迷在相互競爭之餘，多了輕鬆的話題。近日職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊員牛奶就在個人社群大放福利，秀出在墾丁的泳裝照，正面拉鍊完全敞開的火辣模樣，引起網友們暴動。
牛奶日前難得趁著工作空擋，和朋友共同到墾丁遊玩、享受夏天，其中當然少不了必備的海邊行程，她近日也陸續在IG釋出一系列的火辣泳裝照，只見在沙灘上的她穿著一身綠色連身泳衣，雖然不是比基尼，但泳衣的拉鍊卻是在前方，牛奶甚至連拉都不拉，直接曬出自己的好身材，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。
牛奶分享美照後，也在IG發文表示「夏天就是要展現身材呀！就算曬黑了也值得，頂多先變成焦糖牛奶，手機還有很多照片，這幾天要讓你們養眼一下哈哈」；另一則貼文寫道「這季節展現一下身材應該不過分吧！手機桌布不換起來就是你們不對了！這個夏天我讓南灣風景不一樣了」。
球迷與網友看完後紛紛回應，「太辣太犯規啦」、「別人去的沙灘都特別厲害」、「這件太過分了」、「這是辣椒口味的牛奶」、「桌布沒換真對不起我自己」、「拉鍊拉下來，氣場都不同了」、「這時候展現身材，絕對是應該的」。
事實上，牛奶有「小隻馬女神」之稱，身高160公分的她曾在接受《NOWnews》專訪時提及，她的舞齡長達20年以上，一畢業就從事舞者工作，因為外型出眾，在廟會火速爆紅，然而舞者工作受到疫情衝擊，邀約頓時減少，加上她發現很多舞團的朋友都跨界當直播主，也讓她選擇跨足直播界。（編輯：張志浩）