夫妻吹冷氣「背後多1人」恐怖照曝！他卻流淚：來看我了
世界上有許多無法用科學解釋的現象。近日，一名日本男網友就分享，明明家裡房間只有兩個人，結果冷氣機卻自動感應到「第三個人」的出現，雖讓人覺得恐怖，但對他來說則感到有些溫馨，因為當天正是他的母親逝世一周年的日子。故事貼文也掀起網友一陣熱議。
一名日本男網友@ChakunanKuroda1，16日在推特上PO文分享，「在我母親逝世一周年的時候，冷氣機卻自動在一間只有2個人的房間，偵測出第三個人在我的身後…」可以從照片看到冷氣所顯示的畫面，這位「第三人」的確被偵測到出現在另一位人的身後，而且靠的非常近。
再聽完原PO的描述和照片的證明，再加上當天正好是日本鬼月「盂蘭盆節」的最後一天，也讓許多人選擇相信，真的是原PO的媽媽特別回來陪在他身邊，僅有少數人認為是冷氣的體感偵測出問題，貼文也獲得上萬人瘋傳討論。
面對大家的熱議和關心，原PO也坦承他當下淚流滿面，不過由於妻子在身邊，也讓他覺得有些不好意思，自己也相信著是媽媽真的回來探望，也讓他感到溫暖「這給了我一種不可思議又溫暖的感覺！」。
網友們也紛紛留言「冷氣很聰明，也歡迎媽媽回來」、「母親的靈魂總是溫暖的」、「父母們總是會擔心自己的孩子」、「一定是回家了，很溫馨的故事，謝謝你」。（編輯：詹鎰睿）