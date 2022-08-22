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連千毅公開老婆帳戶！曝借100萬真相　直播嗆：離不成的

▲直播主連千毅與老婆石帕玉（娜美）20日因為「一雙黑絲襪」起爭執，引起廣大網友熱議。（圖／連千毅臉書）
▲直播主連千毅與老婆石帕玉（娜美）20日因為「一雙黑絲襪」起爭執，引起廣大網友熱議。（圖／連千毅臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-22 07:20:59

知名直播主連千毅婚姻傳出生變，老婆石帕玉（娜美）公開黑絲襪影片指控他是自導自演的心理變態，甚至指出連千毅向她借一百萬週轉，還要讓她的服飾店生意一落千丈，引起軒然大波。對此，連千毅在昨晚直播中，公開一張老婆「帳戶餘額」的畫面，透露從來沒有虧待過老婆，揭開100萬金流的真相，也直白地說「婚是離不成的」。

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石帕玉日前除了在臉書上控訴連千毅是「自導自演的心理變態」外，也在留言出貼出兩人私下對話，只見連千毅表示「妳就繼續地PO這種負面文，妳放心下個禮拜妳的業績一定一落千丈，把妳形象包裝得這麼好…真的是夠了」石帕玉則在臉書留言區補充「借他的100萬，是我辛苦賺，借他周轉的，他現在要讓我生意一落千丈，真是知恩圖報啊！」

▲連千毅（右）慶祝和娜美老婆交往8週年。（圖／蘭庭精品臉書）
▲連千毅（右）與娜美老婆近日發生嚴重爭執。（圖／蘭庭精品臉書）
對此，連千毅昨晚開直播透露「因目前自己名下帳戶都無法使用，所以才會請老婆幫忙轉帳100萬元給朋友，但平時他該拿的薪資款項都已是匯進妻子帳戶」並且於直播上公開一則手機相簿內使用ATM的影片，最後停在寫有「帳戶餘額」的畫面，稱該帳戶是老婆名下的帳戶，當天廠商款項600多萬元是直接匯進妻子帳戶內，老婆如果有需要可以自己去領，連千毅強調「那100萬是我請她幫我匯的，她隨時都夠用，這不用拿出來講啦」！也歡迎外界「檢查我的金流」。

▲連千毅在直播中公開「老婆帳戶」的餘額，稱600多萬元是自己的廠商款項。（圖／翻攝自Facebook／蘭庭精品）
▲連千毅在直播中公開「老婆帳戶」的餘額，稱600多萬元是自己的廠商款項。（圖／翻攝自Facebook／蘭庭精品）
最後，連千毅表示「我不是怕老婆，是尊重老婆」，9年來她要豪宅、名車什麼都有，對家庭可以是全力的付出，自認該給的家用、生活費從來沒有虧待。連千毅也直白說「要離婚絕對不可能，如果要走法律，我也會請一票律師應戰」他對自己在婚姻裡的表現有信心「她離不成啦！我照顧成這樣，已經沒有話講了，以做爸爸跟丈夫的角色來說，我對得起我自己的良心」。（編輯：張嘉哲）

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