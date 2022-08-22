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Bump拋震撼彈！認已經被貼標籤　宣布2年後引退YouTube圈

▲Youtuber「好棒Bump」拍片踢爆柬埔寨詐騙事件，被網友封為是該事件的「吹哨者」。（圖/好棒Bump頻道）
▲Youtuber「好棒Bump」拍片踢爆柬埔寨詐騙事件，被網友封為是該事件的「吹哨者」。（圖/好棒Bump頻道）

編輯中心/綜合報導

2022-08-22 09:21:44

Youtuber「好棒Bump」拍片踢爆柬埔寨詐騙事件，但外交部否認影片內容的部分真實性，而Bump除了先公開當事人證據之後，指出遭到外交部卡杜拜救援案一事，外交部也公開完整時間軸，雙方你來我往話題不間斷。然而，Bump也在昨天晚上上傳新片，震撼宣布「2年後將引退YouTube圈」引起不少網友熱烈討論。

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Bump透露，在過去拍攝影片當中，花費了許多心力，因為自己對於影片的要求實在太高，所以身邊的工作團隊許多人都已經離開，甚至連弟弟都做影片做到離家出走，問及目前還在工作室陪他一起打拼的夥伴是否會覺得辛勞，工作夥伴透露確實有想過要離職，像是反詐騙系列的影片，就比之前類型的影片難做要好幾百倍，但坦言做出來相當有成就感。

提及為何頻道風格會有大轉變，Bump坦言「我已經被貼上一個就是不好的人的標籤，在社會中就是不良的那群人，被外界認為我總是在帶壞別人，所以我們做起事來就是要比別人更努力一點，因為我們就是被認為愛玩」常常有些觀眾都會留言給我說「他因為喜歡我的影片而被嘲笑、跟家人、另一半吵架」等等。因此為了給觀眾一個立場，起碼讓喜歡我的粉絲不用小聲地說「我喜歡Bump影片」，以及後續所產生不必要的爭持與謾罵，Bump認為這樣盡心盡力做影片回饋粉絲相當值得。

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▲Bump透露自己的粉絲在外說喜愛自己影片時，會被嘲笑，甚至跟家人、另一半吵架。（圖/好棒Bump頻道）
Bump說「未來我也會有小孩，我總是也希望小孩能夠看到爸爸好的那一面」影片最後談到頻道走向，Bump表示「我很感謝這一年半一路上支持我的人，接下來我也會陸陸續續把這半年來已經拍好、差不多快製作好的東西陸續上傳，甚至是所有系列的Ending，包括反詐騙、煉金術、惡棍娛樂、男人幫的ending」話鋒一轉，Bump突然宣佈「希望大家可以陪我一起走完，我做YouTube的最後兩年，以後可能還是會少少的更新，但就不會像現在這樣子了！

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▲Bump宣布自己YouTube將再做兩年就引退。（圖/好棒Bump頻道）
影片曝光後，一個晚上又逼近百萬觀看，不少粉絲留言「Bump加油！你的影片真的都很讚」、「期待你未來分享有趣的影片！好棒棒！」、「台上一分鐘台下十年功！認真在做的影片一分鐘，實際要付出的時間超過一百倍甚至千倍都有可能，好棒Bump加油！」、「謝謝bumb製作的反詐騙影片，我讓我的每個家人都看過！你真的做的很好！超級謝謝你」、「Bump會陪你走完剩下兩年的！加油！」（編輯：張嘉哲）


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