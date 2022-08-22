中秋嚴防非洲豬瘟　7月違規「攜肉品入境」人數暴增

中秋將至，許多旅客容易透過網購、快遞或是違規攜帶含豬肉月餅入境，根據統計，今年7月違規被裁罰20萬元的人數，較去年同期增加16人，非洲豬瘟中央災害應變中心提醒，為防堵非洲豬瘟入侵，務求達到「源頭買不到，邊境進不來」的目標。
依據應變中心統計資料顯示，歷年中秋節前都是境外含肉月餅透過旅客攜帶、快遞及郵包闖關來台的高峰，其中以來自中國大陸及香港等地為多，經關務署強化通關查驗作業及5月20日防檢局郵包查驗裁處措施後，豬肉產品藉由快遞及郵包輸入案件，均較去年同期下降；另中華郵政公司亦於7月間通知中國大陸、香港、越南及泰國等疫情高風險國家郵政機關相關規定，請其協助勿郵寄豬肉製品來臺。
此外，面對國門逐步開放，隨著出入境人數增加，近來違規攜帶豬肉產品入境被查獲的人數也逐漸攀升，防檢局副局長徐榮彬接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，去年同期完全沒有違規案例，但今年7月被裁罰20萬元的人數較去年同期增加16人。
應變中心呼籲，依據規定，在網際網路平台刊登違規境外動物檢疫物廣告者，最重可處15萬元罰鍰；違規輸入豬肉產品，依《動物傳染病防治條例》最高可處7年以下有期徒刑得併科300萬元罰金，郵包收件人經查證輸入豬肉產品者，第一次處20萬元罰鍰，第二次以上被查獲者處100萬元，處罰相當重，民眾切勿以身試法。