重機男載妹逆向超車！4秒後「急墜消失」 網友轟爆影片
經常我們都會在路上看到許多重機騎士，因車體好看騎起來十分拉風，是不少年輕人嚮往的車型種類。然而，近日在臉書社團卻出現一段驚悚的影片，一名黃牌的重機騎士行經山間小路時，載著妹子逆向超車，結果下一秒卻在轉彎處疑似煞車不及直接墜落邊坡，讓許多網友看完影片紛紛怒嗆「別人家的女兒死不完是不是？」引發討論。
一名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出一段行車紀錄趣的片段，寫下「哇勒....路勒？」只見影片當中，2022年8月16日傍晚5時58分左右一名汽車駕駛行經某山間小路，接著一輛黃牌重機從畫面左下方竄出，逆向超車高速飛馳而過。
結果原以為重機會接著切回原車道，沒想到疑似因為速度過快且又正好經過轉彎處，失速直接連人帶車摔下邊坡，全程在超車之後只有短短4秒就發生悲劇，讓坐在車內的駕駛也發出驚呼表示「哇X！下車救他」。
而尷尬的是，該名重機騎士不僅違規逆向超車以外，後座的女子也未戴安全帽，讓不少網友相當傻眼「請問那裡是有捷徑嗎＝＝這樣也能摔下去....」、「別人家的女兒死不完嗎？載別人女兒的時候心裡到底在想什麼」、「好歹也要知道路況吧....希望都平安無事＝＝」、「後面載一個（人）還這樣騎車，希望那個女的清醒，他一點都不珍惜妳」、「支持救起來馬上分手，這男的根本不管妳死活....最可憐的永遠是後座」、「連安全帽都沒有，要不要這麼誇張？」（編輯：張嘉哲）