12星座一周運勢曝！這位「桃花＋財運」爆棚　強到能撿錢

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花很多心思與心情與另一半溝通，突然間，你了解到在寂寞時候有人陪伴，這時候感覺心裡踏實是非常甜蜜的一種情緒。為了營造給自己或另外一半更舒適的空間，會想要打掃一下自己的臥室、廚房和衛浴設備，美化你的居家環境。甚至想要親手為對方煮一個甜蜜的早餐，迎接美好的每一天。
金牛座
這是一個感受愛情享受浪漫的最佳時間，你最近的心情變得特別的溫柔，也學會在婚姻與感情關係中體諒對方，由於對方也看見你的改變，可以朝感情更近一步或是婚姻之路邁進。雖然你有時會抱怨對方陪你的時間不夠多，但你就是離不開對方。你最開心的事，就是對方向你坦白他的心意與承諾。
雙子座
心情有撥雲見日的感覺，你很清楚自己未來的方向，這種篤定相信自己的感覺，不只可以幫助你確認你在職場中的地位，更可以幫你擺脫在愛情中猶豫不決的個性。這時候的妳，就是希望愛情和婚姻可以更踏實一點，比起風花雪月的男歡女愛，你更盼望一朝一夕的相處直到永恆。你在職場中的創意無與倫比，最近參加面試或競賽會獲得好成績。
巨蟹座
小心又接到老闆找你的電話，最近工作比較忙，職場的人手不夠，因此只要有加班的事情老闆就會想到你，建議你這是表現自己才華與對公司向心力的時刻，請不要拒絕。最近的心情有點敏感而寂寞，總想著有情人陪伴，就是那種心有所屬的安全感。注意健康與腸胃方面的毛病，過度減肥對你健康不利。
獅子座
不想要待在家裡，哪裡有什麼好玩的，有什麼好吃的，你都想要搶第一，這種享樂生活的模式，就是想要放下平常工作的焦慮，藉由吃喝玩樂來放鬆心情。最近你的小旅行運勢不錯，所以同學朋友邀約你前往市郊度假，或是到鄉下露營，即使路途遠，你也一定要參加，因為會有好事發生。最近跟你有緣的對象年紀略長。
處女座
這是個廣結善緣和交朋友的時刻，在這一周不管是誰找你出門聚會，或是找你聚餐，都會為你帶來意想不到的好運和禮物。在感情關係中，多一點溫柔與同理心，多陪對方聊天，這對於穩定兩人的感情是非常重要的。因為對方有可能是你的貴人。如果對方曾經有過婚姻，但是目前是單身的狀態，這樣的對象，你也是可以接受和相處的。想要再婚的朋友，可考慮接受年紀比你大的對象。
天秤座
你是一個實時行樂的人，到了月底，你感覺到自己的荷包又空空如也。由於你是月光族，每次月初剛領到的薪水，你就等不及拿著薪資邀集朋友吃吃喝喝一番，你最想買的東西跟美容、美麗與網絡遊戲和手機設備有關，你最想吃的東西，就是一些異國風味的小吃與甜食，到人多的地方走走逛逛，你可要小心你的錢包和信用卡，小心被竊。你最近心儀的情人是年紀小的對象。
天蠍座
最近的愛情運、金錢運的能量非常好，有可能走在路上都可以撿到錢。單身的朋友，你可以相信一見鍾情的緣分，想要把握秋天的桃花運，建議你上班、下班的時候，可以走不同的路線。或許繞路回家、或是經由不同的路線上班，你可以遇到全新的戀愛機會。最近在人際關係的互動中，如果有朋友邀請你投資，或是集資買股票，或是合資合股賺錢，有可能是一個陷阱，請你一定要小心。
射手座
秋高氣爽的季節，最適合到戶外玩爽，但是你的心情卻像是落湯雞，最近真是倒霉極了，各種不順利的事情你都沾的上邊，這種自信心的打擊像是，炎熱的秋老虎氣候，你都不知道人生下一步是風還是雨了。由於心情不開朗，美好的秋天你也只想待在家裡或是上網打電動，再不然就是吃零食，完全是浪費時間。你最近非常需要和家人相處在一起，有了家人的陪伴，你的煩惱也會減少一點。
魔羯座
有可能去銀行走走，處理帳戶數據與償還信用卡欠款的事情，由於感受到最近物價高漲，你在用錢方面特別的謹慎，也有點斤斤計較。在人際關係部份，有可能接到一個許久不見朋友的簡訊或是電話，可以好好敘舊聯繫感情。就是最近健康不給力，小心你的過敏問題又犯了，少不了又要吃要跑醫院。
水瓶座
你終於了解到，最近難受的情緒與壓抑生活，並非常完全是命運捉弄，大部分不開心的種子，都是自己給自己種下的。由於你平常喜歡在自己的心中藏著許多不開心的心結，到最後就把自己給打了死結。要改變這種不好的個性，本週你適合去書店走走，或是為自己安排一個旅行，海邊和陽光適合你。秋天的腳步已經慢慢接近，把握秋高氣爽的季節，好好的度假玩樂。
雙魚座
不想一個人看電視或是待在家裡面，因此生活周遭有什麼好玩的、有什麼好吃的、有什有趣的事物，你都想要參與其中。最近特別想去的地方是參加廟會、去書店逛逛，或是去看場電影、吃個冰淇淋，看看年輕的紅男綠女，慢慢去感受秋天降臨的氣息，最近的愛情來自一個遙遠的城市，你可以考慮看看。（編輯：賴禹妡）
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