護理師遞辭呈！最後7天全上大夜　慘遭「無人電梯」戲耍

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待了一年之後，原PO也離開醫院打算另謀高就，而「護理界盛傳，當好兄弟知道護理人員要離職，就會開始捉弄」。更無奈的是，當原PO遞出辭呈後，班別就全被排到大夜班，「可能是覺得以後不會再見，就給我爆肝吧」。
雖然原PO平安的度過前兩天，但沒想到第三天開始，電梯卻出現異樣，語音播報聲頻傳，但多次開、關門都沒人走出來。
第四天凌晨兩點多，電梯又開始不斷上下樓，此次原PO也鼓起勇氣走到電梯前等待，結果打開門後，卻發現裡面一個人都沒有，讓她也開始有些害怕，決定衝到護理站找另一位學姐訴說電梯狀況，對方也霸氣安慰「沒事啦～想那麼多幹嘛？搞不好不小心按到的，反正妳離職前我也都是大夜班，放心吧」。
到了第五天深夜2點，電梯卻先是異常平靜，原PO剛放下心，在3點推著行動血壓計要去察看病患狀況，沒想到一轉身走向病房，卻又聽到電梯傳來熟悉的「電梯窺門、開門中；電梯九勞、電梯上樓……」語音，人在護理站的學姐也目睹這一切，下秒便起電話撥打內線到其他樓層大罵「誰在玩電梯找死啊！哪個看護半夜在玩電梯啊？」沒想到其他層同事皆表示「我們在洗痰罐，誰那麼閒有時間去玩電梯…」讓學姐臉色一沉看向原PO，兩人都沒有再多說一句話。
第六天，電梯到了半夜2、3點也同樣沒動靜，原PO再度鬆一口氣，沒想到在5點半要去病房量生命徵象的時候，電梯又再次出現無人搭乘自己上樓的情況，但她也疲憊到決定假裝沒事「就當沒看到，隨祂啦！」但第七天，從半夜0點到早上8點，電梯都沒有作怪，反倒讓原PO覺得不習慣。
到了離開醫院的當天，原PO逐一向同事、醫師們道別，走到三樓時，又突然感覺到一陣冷風吹向自己，這時她才想起曾聽聞「3樓當初是墮胎用的手術房，有學姐上廁所被拉過頭髮，前護理長甚至還請人來幫忙超渡過」，讓她不寒而慄「搞不好就是祂們在旁邊」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。