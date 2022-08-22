亞洲警察都不敢開槍？網指「1國家」喊話台灣：好好學學

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結果「菲律賓」瞬間淹沒整個留言區，「菲律賓啊」、「菲律賓沒跟你在客氣」、「菲律賓，前幾年那一波掃毒，死了很多人」、「其實中南半島跟菲律賓都很兇，有在對抗毒梟」、「我只服菲律賓」、「菲律賓才是第一，泰國第二」、「菲律賓對付叛亂分子根本打仗，怎不兇」、「菲律賓和泰國，有叛軍的國家」、「菲律賓，多學學人家」。
事實上，菲律賓前任總統杜特蒂，2016年一上任就展開大規模「掃毒戰爭」，更造成數千名梟與涉毒人士死亡，更聲稱菲律賓的治安太過糟糕，還頒布行政命令，授權菲律賓警察無限期配槍，引發國際爭議，就連疫情期間，他還宣布「如果有人造成麻煩，讓軍警生命受到威脅，格殺勿論。」結果真的有一名喝醉酒的老翁，因不配合防疫而遭到警方射殺。
也因為杜特蒂給了警察很大的槍枝權力，2020年就發生一起震驚國際的社會案件，休假員警竟然直接拿起槍，「行刑式處決」手無寸鐵的無辜鄰居，起因則是小小的土地糾紛而已，最終造成鄰居母子兩雙雙死亡。
至於台灣的警察若要使用配槍，得依照《警械使用條例》規定執行，條件包含「須依規定穿著制服，或出示足資識別之警徽或身分證件」、「警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認為有受危害之虞時」、「持有兇器有滋事之虞者，已受警察人員告誡拋棄，仍不聽從時」、「警察人員應基於急迫需要，合理使用槍械，不得逾越必要程度」等等，規定較為繁複且嚴格。（編輯：詹鎰睿）