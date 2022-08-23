好市多「神級飲品」5年沒漲過！1瓶45喝到撐 網急喊低調
知名美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，除了產品多元外，時不時推出的降價優惠，也都能吸引相當多民眾瘋搶，而近日，有網友分享一款商品5年前推出後，就從未再漲價的「神級飲品」，讓許多會員大感意外，貼文一出就掀起熱議。
該網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「幾年前剛上市時爆紅的商品，每天剛開門就被搶購一空，網路上甚至還出現離譜的賣價，但紅的快, 退燒也很快, 現在已經是個沒人注目的商品，但它還算不錯喝，天氣熱時來一杯還挺不錯的」。
接著原PO在文中附上商品照片，原來他文中所指的，是2017年好市多與義美合作的「厚奶茶」，過去還曾有過搶購風波，逐漸退燒後有時還會降價推出優惠，不過原PO強調，「重點是, 在今年萬物齊漲的時候, 它的價錢可是從來沒漲過, 3瓶135元, 一路走來, 始終如一」。
貼文曝光後，釣出許多會員回應「很久沒喝了，原來都沒漲」、「喝完覺得很幸福，它是我唯一可以接受的含糖飲料」、「一瓶只要45，真的有夠划算」、「好喝，但改成一次兩瓶銷量會更好，即期的壓力小很多」、「噓，不要說出來才沒事」、「低調，不然改天就漲價了」。
不過也有部分網友認為，「超級甜，完全無法接受」、「加錢是其次，重點是我覺得太甜了」、「一瓶可以加水變成兩瓶喝，都覺得還很濃」、「太甜，再便宜也不考慮」、「太甜，3瓶有效期限又短，每次都會卻步」。（編輯：張志浩）