Joeman減肥失敗了？粉絲狂挖「復胖真相」 本人直球回應
百萬YouTuber「Joeman」頻道拍攝主題相當多元，至今已有超過235萬人訂閱頻道，除了3C開箱、奢侈平價對決、Joe是要看房等類型影片外，過去也曾發布「減肥日記」系列，記錄自己成功甩肉的事蹟，過程激勵不少粉絲，不過近期卻有越來越多網友觀察到，Joeman疑似復胖，對此他本人也驚喜現身回應。
一名網友在Dcard發文表示，「之前看到很多人說九妹變胖，據本人說法好像是在增肌，所以會有變胖的過程」，原PO認為，是因爲拍照角度，才讓Joeman有復胖的感覺，尤其近期替品牌拍攝的宣傳照片看來，根本「超瘦」，對此原PO說道「結論是，九妹變胖是不是在增肌不知道，但好的褲子還是可以幫忙修身顯瘦」。
貼文一出掀起熱議，網友紛紛回應「前面有變瘦變壯，後面感覺胖回來了」、「就是太忙復胖吧」、「脂肪是無法轉化為肌肉的，只有增肌減脂」、「就單純胖回來而已 跟普通人一樣」、「到底是平價的肥肉吸引人，還是奢華的肌肉令人嚮往」；不過值得注意的是，Joeman本人竟然驚喜出現在留言區，高EQ回覆「我最近就是變胖啦，跟增肌無關」。
Joeman的留言後，眾網友也大讚「好坦白的一個人」、「坦然面對有帥到」、「只能給推，太帥」、「好好笑，這才是真正的對決，值得尊敬」、「九妹有夠直白，沒再給一堆藉口的」；事實上，針對復胖的議題，Joeman日前也在個人IG分享自己和吳淡如拍攝影片時，被擷取到的崩壞照，並自嘲表示「這個故事告訴我們，除非夠瘦，不然不要用超廣角鏡頭，謝謝大家看我炫腹」，早已顯現他的高情商和面對身材的態度。（編輯：張志浩）