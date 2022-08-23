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鬼門關到了！專家曝「10禁忌」招厄運纏身：普渡品快吃完

▲鬼門關要注意10禁忌，以免鬼魂不願意離去，引響自身運勢。（圖／istock圖庫）
▲鬼門關要注意10禁忌，以免鬼魂不願意離去，引響自身運勢。（圖／istock圖庫）

編輯中心/綜合報導

2022-08-23 15:32:08

根據命理專家小孟老師提醒，虎年的鬼月是凶上加凶，好不容易鬼門要在8月26日關，提醒民眾注意，在8月26日鬼門關當天有以下10禁忌要注意，誤犯小心衰運纏身，導致整年都事事不順！

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▲清明節要來了，毒理學專家招名威就提醒，「焚香拜拜」和「燒紙錢」這兩種行為不但可能引發過敏，還要注意致癌危機。（示意圖／取自pixabay）
▲8月26日將迎來「鬼門關」，小孟老師提醒鬼門關10禁忌。（示意圖／取自pixabay）
鬼門關禁忌：

1.磁鐵：鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。

2.普渡品要吃完：普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易吸引好兄弟回頭來找你。

3.不要聽佛經：鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4.不要擺花香：鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5.玩偶要藏起來：鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟恐不回去，附身到娃娃裡。

6.晚上不點蠟燭：晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7.不要說再見：鬼門關當天避免跟親朋好友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。

8.不要跟祖先抱怨：鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9.不要迴向冤親債主：鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。

10.鬼門關若要生產：鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩來幫我護持，因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結界幫助你生產成功。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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