台南殺警犯落網！眾見群警埋伏「1關鍵」讚爆：怎躲的啊
台南昨（22）日發生震驚社會的殺警案，2名員警遭到兇嫌攻擊奪槍，雙雙送醫不治宣告殉職，所幸，兇嫌逃亡17個鐘頭後終於落網，大批員警埋伏撲倒的畫面，也引起網友們讚賞熱議，直呼「這到底是怎麼躲的啊？」
還原犯下台南殺警案的兇嫌逃亡經過，案發後，兇嫌就立刻騎乘贓車逃離現場，先是在土城高中棄車，接著再叫計程車來到赤崁樓一帶，之後搭乘火車到新營車站再偷竊另一部機車，直到深夜11時許，兇嫌於新營區新進路持槍搶劫超商，隨後二度棄車，改搭白牌車南下高雄，凌晨1時許又轉搭客運北上前往新竹，一直到凌晨4時許，警方接獲情報，調派超過40多名警力在現場埋伏等待，才終於在和欣客運新竹站斜對面巷弄逮人。
可以從落網的畫面看到，兇嫌似乎一派輕鬆的走在人行道上，結果一走近黑色轎車，瞬間就被埋伏在車內的員警壓制，接著大批警力才從四面八方通通竄出，場面有些壯觀。就有PTT網友就特別PO文問卦「有沒有警察超會躲的八卦？」並大讚「太猛了吧！50幾個警察躲起來完全沒被發現，另外那四個警察一起開車門的畫面也太帥了吧！警察辛苦了！respect！」
大家也紛紛給予鼓勵和讚賞，「覺得很帥+1，部屬的人好聰明」、「50幾個人圍上去感覺好蘇胡！」「完全看起來沒人」、「完全看不出來躲這麼多人」、「這到底怎麼躲的啊」、「當你在班上打開一包餅乾，其他同學...」「解壓縮技能點滿」、「這真的會嚇死人」。更有人笑說很像日本的整人節目，「有種100人出現的即視感」。（編輯：詹鎰睿）