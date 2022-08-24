誰說中秋烤肉不能低負擔？營養師力推兩款清爽系烤肉醬

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營養師戴友璋教你用輕鬆可得的素材，運用家中已有的薄鹽醬油與油膏，多樣變化，DIY做出兩種創新清爽烤肉醬，快樂吃烤肉也能口味多變化！眾所皆知奇異果有多樣維生素等營養，酸酸甜甜的滋味頗受歡迎，但你有想過它也能成為烤肉醬料的靈魂素材嗎？利用四季薄鹽醬油和奇異果打底，讓烤肉兼具美味與健康。
如果吃膩了一成不變的台式烤肉醬，今年來點不一樣的風味，用四季釀造油膏獨具深度的醇厚滋味，加上酸甜開胃的柚子醬來畫龍點睛，讓你家的烤肉成為今年餐桌上的一大亮點。
營養師戴友璋建議，除了滿足口腹之慾外，還可以掌握兩大重點，讓烤肉更健康，一、調整進食順序：先吃蔬菜、再吃肉類海鮮、最後才是米飯麵包等；二、搭配大量蔬菜，除了幫助消化，也能清爽解膩。後疫情時期的中秋節，不妨利用這些手邊唾手可得的食材，打造一場讓所有人都驚豔的烤肉派對吧。
【奇異果烤肉醬】
材料：
奇異果1顆
四季釀造薄鹽醬油2大匙
醋1小匙
蒜頭3瓣
生薑4片
做法：
1. 奇異果洗淨削皮切塊，果肉打成泥。
2. 蒜頭、生薑洗淨去皮、切末。
3. 將上述食材放入碗中，和薄鹽醬油、醋混合即完成。
【柚香烤肉醬】
材料：
四季釀造油膏4大匙
香油1茶匙
柚子醬1大匙
蒜泥1茶匙
蘋果泥1大匙（或水梨泥）
水適量
做法：
1. 柚子洗淨、剝出果肉切碎備用。
2. 將上述食材放入碗中，和醬油、香油混合。