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誰說中秋烤肉不能低負擔？營養師力推兩款清爽系烤肉醬

▲運用薄鹽醬油與油膏，DIY做出創新清爽烤肉醬，快樂吃烤肉口味也能多變化。（圖/品牌提供）
▲運用薄鹽醬油與油膏，DIY做出創新清爽烤肉醬，快樂吃烤肉口味也能多變化。（圖/品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-08-24 14:00:00

三五好友、家人成群圍繞著炙熱烤爐，手忙腳亂地翻動食材同時也暢所欲言，是不是有點懷念這樣的場景？受疫情所苦，2020年以來，你有多久沒有在中秋節與家人、朋友在烤肉派對上團聚了呢？進入後疫情時期，2022也來到下半年，中秋節將近，是時候再度迎接新一波烤肉盛況了，而你的烤肉清單準備好了嗎？

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為了慰勞上半年的辛苦工作，當然要用琳琅滿目的烤肉食材在中秋節好好犒賞自己。無論是奢華的海陸拼盤、還是傳統路線的豆乾米血甜不辣，甚至是吃粗飽的吐司肉片，都離不開讓食材美味昇華的醬料，但誰說烤肉只能重油重鹹重口味？

營養師戴友璋教你用輕鬆可得的素材，運用家中已有的薄鹽醬油與油膏，多樣變化，DIY做出兩種創新清爽烤肉醬，快樂吃烤肉也能口味多變化！眾所皆知奇異果有多樣維生素等營養，酸酸甜甜的滋味頗受歡迎，但你有想過它也能成為烤肉醬料的靈魂素材嗎？利用四季薄鹽醬油和奇異果打底，讓烤肉兼具美味與健康。

▲營養師戴友璋給出實用建議！（圖/品牌提供）
▲營養師戴友璋給出實用建議！（圖/品牌提供）
如果吃膩了一成不變的台式烤肉醬，今年來點不一樣的風味，用四季釀造油膏獨具深度的醇厚滋味，加上酸甜開胃的柚子醬來畫龍點睛，讓你家的烤肉成為今年餐桌上的一大亮點。

營養師戴友璋建議，除了滿足口腹之慾外，還可以掌握兩大重點，讓烤肉更健康，一、調整進食順序：先吃蔬菜、再吃肉類海鮮、最後才是米飯麵包等；二、搭配大量蔬菜，除了幫助消化，也能清爽解膩。後疫情時期的中秋節，不妨利用這些手邊唾手可得的食材，打造一場讓所有人都驚豔的烤肉派對吧。

▲以水果搭配四季油膏、薄鹽醬油的「清爽系烤肉醬」，打造一場讓人驚豔的烤肉派對吧！（圖/品牌提供）
▲以水果搭配四季油膏、薄鹽醬油的「清爽系烤肉醬」，打造一場讓人驚豔的烤肉派對吧！（圖/品牌提供）
【奇異果烤肉醬】
材料：
奇異果1顆
四季釀造薄鹽醬油2大匙
醋1小匙
蒜頭3瓣
生薑4片
做法：
1. 奇異果洗淨削皮切塊，果肉打成泥。
2. 蒜頭、生薑洗淨去皮、切末。
3. 將上述食材放入碗中，和薄鹽醬油、醋混合即完成。

【柚香烤肉醬】
材料：
四季釀造油膏4大匙
香油1茶匙
柚子醬1大匙
蒜泥1茶匙
蘋果泥1大匙（或水梨泥）
水適量
做法：
1. 柚子洗淨、剝出果肉切碎備用。
2. 將上述食材放入碗中，和醬油、香油混合。

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