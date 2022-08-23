殺警犯「落網地」成熱議！Google照曝光全跪了：警察超強
犯下台南殺警案的林姓兇嫌，逃亡17個鐘頭，終於在今（23）日清晨4時許落網，而現場畫面曝光後，也立刻成為網友們熱議的話題，不僅超過40多名員警現場埋伏，完全看不出來以外，更有網友特別查一下Google地圖發現，附近根本超級空曠，再次佩服員警的埋伏功力。
回顧林姓兇嫌逃亡過程，22日案發後先是騎乘機車逃離，並在土城高中棄車，接著搭乘計程車前往赤崁樓一帶，之後再轉火車到新營車站，偷了一部機車騎乘後，於深夜11時許在新營區新進路持槍搶劫超商，後來二度棄車並改搭白牌車南下高雄，凌晨1點多才搭成客運北上來到新竹。不過，警方早已接獲情報並埋伏在和欣客運新竹站附近，清晨4點多才終於逮到人。
而落網畫面也成為網友們熱議的話題，除了完全看不出現場埋伏多達40名員警以外，又有網友特別PO文狂讚，「再看一次還是覺得很神奇！」並透過Google地圖分析，「影片好像是客運的行車記錄器，在新聞中有提到，客運停靠的位置應該是紅色圈，嫌犯朝箭頭方向走，黑色廂型車的警察是計程車的位置，客運位置的兩側都很空曠，這麼多警察能躲到不被發現實在太厲害了」。
網友紛紛讚嘆，「真！大型圍爐現場」、「躲在各自的車子上吧！瞬間解壓縮，XD」「好寬廣～躲貓貓真的厲害」、「路邊那台直衝出來的應該就塞了五六個」、「客運下車有時候很累，反應也會遲鈍點」、「蹲草一次蹲50幾個，直接被壁咚」、「路口、停車場、路邊臨停的、制高點都有部屬啊! 晚上又暗暗的」、「小客車埋伏點後面那台車應該是故意停的，不然很少有車會開全時錄影，而且反方向應該也有埋伏一台，不然左右兩方向要二選一就中也運氣太好，至於後來一擁而上的警察應該都躲停車場」。（編輯：詹鎰睿）