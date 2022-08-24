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阿伯狂飆35秒「狠甩重機騎士」！影片曝光　網笑：超熱血

▲重機騎士用行車記錄器拍下阿伯正在騎車，不過阿伯整個頭低到快碰到機車龍頭，似乎很享受追風的快感。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲重機騎士用行車記錄器拍下阿伯正在騎車，不過阿伯整個頭低到快碰到機車龍頭，似乎很享受追風的快感。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-08-24 08:37:06

就算老了也保有一顆年少狂野的心！有網友近日在臉書貼出一則轉自賴群組的影片，從影片中可以看到，在重機騎士的視角下，一位阿伯騎著機車在隔壁車道狂飆，不過阿伯整個頭低到快碰到機車龍頭，似乎很享受追風的快感，也讓網友紛紛直呼「不老騎士」、「50年前的飆仔~~~又回來了」、「阿伯沒在漏氣的」。

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該名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一段轉自LINE群組的影片，只見重機騎士用行車記錄器拍下一位阿伯，他頭戴西瓜皮安全帽騎著機車，但身體卻壓超低、飆速前行，而重機騎士則是將速度放慢，沒有超阿伯的車，他也在文內直呼「阿伯完全不想輸」。

▲阿伯將身體壓低，飆速前行。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）
▲阿伯將身體壓低，飆速前行。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）
貼文及影片一出，網友全笑翻，「阿北說，今天的我沒有極限…」、「說不定給他一台重機，你反而看不見他的車尾燈」、「阿伯證明年輕過」、「阿伯飆的不是車，是年輕的回憶」、「看這動作可見年輕時也是飆車一族」、「50年前的飆仔~~~又回來了」、「阿北沒有輸!!!完全可以感受到阿北的熱血」、「阿伯整個熱血起來，他才18歲」、「阿伯飆的不是車，是態度」、「英雄有夢，不老騎士」、「每個阿伯心中都住著一位賽車手」、「阿伯趴的是回憶」。

▲阿伯將身體壓低，飆速前行。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）
▲阿伯將身體壓低，飆速前行。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）
不過也有網友擔心阿伯的安危，紛紛直呼「阿伯，等一下摔個狗吃屎就沒有那麼帥氣了，就GG了」、「我只看到神主牌，離他遠一點」、「阿伯先換好點的安全帽，不然也是七天就回家」、「安全還是要顧」、「安全第一」。（編輯：郭佩蓉）

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