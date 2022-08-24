醫院病房窗戶被貼「黃色長符咒」！他背脊發涼 真相曝光
這個月正逢農曆七月，而台灣民俗禁忌多，許多民眾都會特別留意以免招來厄運。一名網友表示日前在醫院照顧長輩，才剛離開就接到該長輩來電表示窗邊貼了一張「黃色的長符咒」，讓他瞬間背脊發涼！
一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，日前長輩住院，自己前幾天都在病房幫忙照顧，某天才剛離開病房，就接到該長輩突然來電表示「病房窗戶什麼時候被貼了長長的符咒？」原PO聽了瞬間背脊整個發涼，因為他在病房待了兩天卻完全沒有發現符咒的存在，加上現在又適逢農曆七月，讓他忍不住感覺「毛毛的」。
原PO趕緊折回病房查看，發現病房落地窗的中間窗框上，真的貼著一張長長的「黃色符紙」，走近一看上頭寫著8個字「窗台請物放置物品」，原來是長輩誤將宣導用語看成符咒，虛驚一場讓他忍不住笑喊：「幹嘛用黃色啦」。
貼文曝光後，網友也紛紛表示：「製造恐慌」、「太恐了吧」、「長長的…警示標語」、「真是太恐怖了～竟然不能放東西！」、「我媽來我家小住，跟我說為什麼外面有一個小姐穿很少坐在外面 ，身上寒毛豎起，往窗外一看，那是建商蓋房廣告照片 海島渡假風比基妮小姐照片，別鬧了」、「也是一種符咒沒錯，不過是治人的就是」。另外也有人笑虧：「你這照片畫質比我心裡更毛」、「人家就說窗台別放東西你還放眼鏡，不嚇你嚇誰」、「你連照片都拍不清楚了嗎？」、「哪支手機為什麼可以拍成這樣？」。（編輯：陳珮瑜）