烏鴉消失7個月「現身合體Bump」！宣布創媒體開戰執政黨

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而Bump也講出解救人質的真相，透露現在又有人在帶風向說「這個網紅把事情都爆出來，以後人怎麼救？」Bump表示「因為省長後面的宏大大哥過世了，所以省長要垮台了，中柬義工隊隊長被抓，大家都被通緝，現在唯一可以救的線就是台商，去跟黑社會接洽談贖金，這也是外交部現在能做的事，所以沒辦法了，經由這麼多單位跟請託，我才會露面把這件事情拍出來，不然我真的沒很想冒這個危險做這件事！」
烏鴉說「我自己被流氓沒事找麻煩都懶得拍了，但這是我真的吞不下去了，污辱一個民族英雄算什麼，只因為去國外救人，會讓外交部難看？選舉就搞鬥爭，難怪台灣人永遠不團結！不幫忙就算了，還扯後腿，你們真的太噁心！」另外烏鴉也順帶提及，過去實測「檢驗市售酒精濃度」一大堆不符合規定，結果被經濟部拒絕檢驗，隨後透過人民力量經濟部才去檢驗，結果檢驗出來不符合規定的比我檢驗出來還多，怒嗆「當時我都沒出來講這些事情，現在外交部連Bump都在抹黑，總是在抹黑我們有在做事的人！到底是怎麼一回事啊？」
烏鴉提到「過去以往我們真的都不會收抖內，但這次事件之後，我們要開一家真正什麼都敢罵，真正講求公平原則的媒體」烏鴉強調「只要是民進黨的料，只要是真的我全收，我真的氣到，看到人家在那邊說水很深，我們也會反感，但這次拜託大家支持，我們這裡絕對沒有什麼水很深，話不會講一半，現在絕對是幹到底」並透露未來公司名稱才會公布，也直接向執政黨宣戰。（編輯：張嘉哲）