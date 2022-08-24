外役監是什麼？林信吾脫逃狠殺2警　「7大QA」揭開真面目

22日發生震驚全台的台南殺警命案，警方在歷經17小時的全力緝兇後，於（23日）凌晨4時許，將兇嫌林信吾逮捕歸案。據了解，林嫌原在明德外役監服刑，上週「逃獄」後遇警盤查，進而憤怒行兇。不過獄方表示，林嫌是申請返家探親後「逾假未歸」，並非從監獄逃出。究竟「外役監」為何？它與一般監獄又有什麼不同？外役監裡關的都是什麼樣的受刑人？《Nownews今日新聞》整理出7大關於外役監的QA，帶你一起來了解！





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▲外役監並沒有高牆圍繞，不會將受刑人整日的活動限制在室內。（示意圖／取自pixabay）

▲台南殺警案兇嫌林信吾就是以「返家探親」之理由申請外出，沒想到卻犯下殺警重案。（圖／翻攝記者爆料網）