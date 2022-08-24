外役監是什麼？林信吾脫逃狠殺2警　「7大QA」揭開真面目

22日發生震驚全台的台南殺警命案，警方在歷經17小時的全力緝兇後，於（23日）凌晨4時許，將兇嫌林信吾逮捕歸案。據了解，林嫌原在明德外役監服刑，上週「逃獄」後遇警盤查，進而憤怒行兇。不過獄方表示，林嫌是申請返家探親後「逾假未歸」，並非從監獄逃出。究竟「外役監」為何？它與一般監獄又有什麼不同？外役監裡關的都是什麼樣的受刑人？《Nownews今日新聞》整理出7大關於外役監的QA，帶你一起來了解！
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A: 外役監是一種較為開放、低度戒護的監獄類型，它沒有高牆圍繞，不會將受刑人整日的活動限制在室內，此外，「外役」這個詞，指的就是在監獄外工作，外役監會讓受刑人在沒有監獄人員監視也沒有上手銬腳鐐的情形下，在室外工作。
Q2:外役監成立的目的為何？
Ａ: 外役監設計的目的是要給快要離開監獄的長刑期受刑人一個過渡的適應階段；外役監相較於一般監獄，採取低度戒護的作法，提供「過渡階段」，讓經歷長時間高度管理的受刑人在離開監獄前適應一下，不是一下子重回自由，而是在有監督但監督不那麼嚴密的情形下，逐漸習慣自我管理。
Q3: 外役監裡關的是什麼樣的受刑人？
Ａ: 要能進入外役監，須遵照外役監條例第4條第1項規定且必須符合以下資格：
一、受有期徒刑之執行逾二個月。
二、刑期七年以下，或刑期逾七年未滿十五年而累進處遇進至第三級以上，或刑期十五年以上而累進處遇進至第二級以上，無期徒刑累進處遇應進至第一級。
三、有悛悔實據，身心健康適於外役作業。
反之，依外役監條例第4條第2項，以下這些人是完全無資格進入外役監的，包括犯脫逃罪、犯毒品危害防制條例之罪、累犯、因犯罪而撤銷假釋、另有保安處分待執行、犯性侵害犯罪防治法第二條第一項所列各款之罪或家庭暴力防治法第二條第二款所稱之家庭暴力罪。
Q4:外役監受刑人可以回家看家人？
Ａ:本案嫌犯林信吾，就是以「返家探親」之理由申請外出，依據外役監受刑人返家探視辦法，不同刑期長度，不同累進處遇級別的受刑人允許返家探視的次數不同，從三個月一次到每個月一次不等。目前沒辦法每個週末都回家看家人。
Q5:外役監受刑人工作很輕鬆？
Ａ: 其實大多數外役監的工作比起一般監獄的工作是更為辛苦，由於台灣的外役監多處於偏僻之處，所以農牧外役監為常見的特色。但農牧工作並不輕鬆，受刑人可能必須在太陽底下背著除草機，在一望無際的大農場裡除一整天的雜草。
一般監獄的工作常見的是摺紙袋、摺紙蓮花之類單調的手工，少數人可能會參加帶有技能訓練性質或較高附加價值的自營作業，如做餅乾、醬油，但無論哪種，勞動的強度都比不上農牧工作。但在外役監確實也有少數較輕鬆的工作，主要是給年紀較大的受刑人因無法承受高強度的勞動工作，所以可能就負責勞動強度比較低的一些環境維護工作。另外也有些受刑人會被選為擔任文書工作，這在外役監中被認為是最涼的工作。
Q6:受刑人在外役監會不會逃脫？
Ａ: 雖然矯正署會遴選低脫逃、再犯風險的受刑人進外役監，但由於人的行為無法100%預測，所以必須承認，外役監還是有發生脫逃事件的可能。
Q7:外役監有哪些爭議？淪為權貴者的避風港？
Ａ: 通常涉犯貪污治罪條例的，多為有錢有權者，低戒護、行動較自由的外役監，成為他們心中入監的首選。據民間司法改革基金統計，按2017年底貪污治罪條例受刑人數來看，一般監獄的貪污罪受刑人比例只有0.8%。但在明德、八德、自強三個外役監裡，貪污罪受刑人比例為19%至23.6%，明顯偏高。
雖然自2018年第三次外役監遴選作業起，遴選書面資料已刪除受刑人呼號及姓名欄位，企圖透過去識別化的方式，增加遴選作業的客觀公平性。但監察院調閱相關遴選文件後發現，各監所審查資料填寫未盡確實，尤其備註欄的填寫方式不一，有相當事例足認已影響到遴選委員的判斷，認定有待改進。
以上為外役監的7大QA，或許有些人會認為，外役監裡的受刑人，也不能百分之百保證他們不會再犯或逃脫，或是對社會造成任何威脅，那何不乾脆廢了外役監？誠如前面所說，外役監設立的目的是為了要幫助快要離開監獄的受刑人適應社會的一個「過渡階段」，本質上是正向有益的，如今因林嫌犯下殺警重案，讓社會對外役監的制度更加有疑慮，要如何在受刑人與一般民眾的權益間取得平衡，是相關單位應正視的課題。（實習編輯：蔡宥嫻）