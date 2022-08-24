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駕訓班教練授課僅5分鐘？內行曝「關鍵原因」：這是常理

▲一名網友日前抱怨到駕訓班學開車，教練卻只花5分鐘教學，釣出網友曝原因。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲一名網友日前抱怨到駕訓班學開車，教練卻只花5分鐘教學，釣出網友曝原因。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-24 11:14:11

對於台灣許多學生來說，暑假不僅可以放鬆遊玩，也是充實自我的最佳時機，因此不少人會選擇在暑假考取駕照，不過就有一名網友表示自己報名了駕訓班，教練每次卻教不到5分鐘就將他放生，讓他忍不住擔憂課程進度，沒想到卻釣出網友曝光「關鍵原因」！

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一名網友在《Dcard》上以標題「駕訓班真的有在教人開車嗎？」發文，表示最近報名了一間評價不錯的駕訓班，本來滿心期待地以為教練會非常認真指導開車，沒想到實際上課後卻發現教練的上課大約不到5分鐘就結束，過程中只有提點要注意的方向後，就將原PO放生，後續還通知近日有學員要考照，所以停課兩天不補課，讓原PO忍不住懷疑花了1萬6千元上駕訓班，是否太貴了？

▲原PO發現教練指導5分鐘後就將牠放生，讓他覺得相當不解。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲原PO發現教練指導5分鐘後就將牠放生，讓他覺得相當不解。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
貼文曝光後，許多網友紛紛回應不同的體驗：「我的教練也是一堂課教完一個項目就下車讓我自己練了，但沒有只教5分鐘這麼誇張啦，到了後期全部項目教完就沒上過我的車了（除了道駕）」、「正常…當初我教練在教的時候我根本沒認真在聽，想說還這麼久考試，慢慢來，結果他就教那一次」、「我第一天上車教練問我會開車嗎？叫我自己開一圈給他看之後到考試前就沒出現過了」、「我當初上課教練都一直待在我的車上欸，下課還會傳上課筆記給我，上課的時候他一直坐在副駕看我開，到下個時段的學生來他才下車」、「我的教練很認真教耶，也會跟我講一些上路要注意的事，後來才發現很多人都被教練放生」、「我的教練超級認真，每次上課一定都會先上車陪我複習一次，然後詢問我的意見是否還要留在車上陪我」。

另外也有網友點出暑假是學習考照的旺季，建議學開車最好避開6到8月暑假期間，因為教練常常要同時帶好幾個學員，因此教練不可能全程陪伴：「請用常理判斷，旺季的時候，滿坑滿谷的學生要學車，教練根本不可能完全陪你」、「暑期的人很多這樣很正常，我在淡季上駕訓班，上課都跟教練在車裡吹冷氣邊聊天，然後我就在那邊繞場繞十幾圈」。（編輯：陳珮瑜）

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