雨後「超低空彩虹」橫跨大橋！萬人搶看奇景：台灣真的美
台灣夏天各地氣溫炎熱，午後也容易有雷陣雨發生，不少民眾在雷陣雨之後，都會看見美麗的彩虹掛在空中，心情也會感到快樂許多，而近日卻有網友分享，他意外在大雨過後遇見有別於正常情況的「低空彩虹」橫跨橋的兩端，當下立刻用手機紀錄眼前景象，絕美的場景讓眾人讚不絕口。
網友「金哥」17日於臉書社團「手機攝影教室」分享一張照片，圖中可見，平時只能抬頭仰望的彩虹，此刻卻近在眼前，橫跨著花蓮的玉里大橋，面對如此美景，金哥用手機捕捉畫面，並表示「從小到大看過的彩虹不是高掛天邊，就是遠在山邊，今日行經玉里大橋，突如其來的大雨，雖然讓我成了落湯雞，卻意外拍到出現在玉里大橋上的超低空彩虹」。
圖片公開後，吸引大批網友朝聖，目前已有1.5萬以上的讚數，留言回應，「這個好夢幻，可遇不可求，也太幸運了」、「車子開過去很夢幻！謝謝分享」、「真的從沒看過」、「大自然界真是無奇不有啊」、「這個高度感覺有機會穿越彩虹」、「天時地利人和才能遇見」、「謝謝你把台灣拍得這麼美」。
此外，也有內行網友解釋，能遇見這樣的超低空彩虹，「太陽位置、雲層、時間」等都非常重要「這得要雲層很低很廣，光線從後方很妙的角度進來」、「這時的太陽應該是，下午3點的位置，直射的斜度」、「太陽升到較高位時，出現的彩虹就會偏低，反之則較高」。（編輯：張志浩）