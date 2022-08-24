飯店自助餐拼了！君悅凱菲屋吃到飽買1送1 大倉久和75折
喜愛品嚐美食的饕客們有口福了！Klook即日起至8/26推出全台吃到飽餐廳買一送一起優惠，備受好評的台北君悅酒店凱菲屋自助餐吃到飽，雙人平日午晚餐券限量買一送一，等於4個人聚餐只要3,200元起！大倉久和大飯店的歐風館，平假日下午茶雙人券則是75折起。台北晶華栢麗廳中秋節加菜，BBQ爐烤戰斧牛排、BBQ豬肋排等豪華菜色通通加碼吃到飽。
國人最愛的吃到飽快閃優惠開搶，Klook即日起至8/26，推出全台星級吃到飽餐廳買一送一優惠，台北君悅酒店凱菲屋自助餐吃到飽，擁有十大主題餐點、每日供應超過160道經典菜色，網友推薦的爐烤肋眼牛排、印度咖哩、日式料理都是必吃菜色，現在雙人平日午晚餐券限量買一送一；宜蘭礁溪寒沐酒店MU TABLE，假日自助午晚餐限量買二送一。
大倉久和大飯店歐風館則祭出平假日下午茶雙人券下殺75折，從頂級海鮮生魚片、現切牛排、日式料理、到精緻甜點都能隨你吃；ILLUME茹曦酒店改裝開幕的SUNNY BUFFET，不分平假日午晚餐吃到飽通通只要75折；還有新竹豐邑喜來登大飯店的盛宴自助餐廳，也有快閃78折優惠。其他好康還包括誠品信義的泰市場泰式料理吃到飽，雙人平日午餐83折起；Just Grill澳洲沙朗牛排難得提供76折優惠。
而台北晶華栢麗廳適逢中秋節烤肉旺季幫大家加菜，將燒烤餐檯搖身變為美式BBQ烤場，9/9～9/11午晚餐時段推出「中秋大烤宴」，由主廚規劃以傳統木材慢烤18小時的德州低溫慢烤香料牛胸腹 、濃郁番茄醬汁甜中帶辣的田納西州經典BBQ豬肋排、香料醃漬帶骨炭烤的堪薩斯城香脆烤全羊腿，及滿溢骨邊肉香的爐烤戰斧牛排等豪華菜色，通通一次可以吃到飽，供應近30種海陸食材慶祝中秋團圓。