COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全聯全支付10萬據點「哪都能嗶」　林敏雄：要做領頭羊

▲全聯全支付9月1日將上線，號稱全台10萬據點「到哪都能嗶」，全聯董事長林敏雄今日喊話，期盼做台灣行動支付普及的領頭羊。（圖／NOWnews資料照片，葉政勳攝）
▲全聯全支付9月1日將上線，號稱全台10萬據點「到哪都能嗶」，全聯董事長林敏雄今日喊話，期盼做台灣行動支付普及的領頭羊。（圖／NOWnews資料照片，葉政勳攝）

生活消費中心/綜合報導

2022-08-24 16:05:332022-08-24 16:27:24

現代社會幾乎人手一機，「無現金支付」已成主流趨勢，超市龍頭全聯福利中心也搶攻行動支付市場，將原先就擁有超過800萬名會員的「PX Pay」全面升級為「全支付」，將在9月1日正式上線，首波有10萬個據點可使用，號稱「到哪都能嗶」，初期更推出跨通路優惠，9月不限通路首月消費就回饋8%點數，每人每周享2次回饋，最高回饋88點。今（24）日全聯董事長林敏雄親自現身發布會，高喊要做「行動支付的領頭羊」，許下全聯推出全支付期許。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯首次推出升級全支付主打多元應用，範圍涵蓋多家知名餐飲、品牌等，諸如王品集團、屈臣氏、全國電子等，更將有繳納各種費用功能，包括台北市政府各項智慧繳費及公共事業費用如水費、停車費、電費、交通費、學雜費及各項規費繳納將陸續上線，號稱要讓行動支付不再是年輕人的東西。

林敏雄今日也公佈首波已有10萬個支付據點可使用「全支付」，第一年更預期可達300萬下載量，數字相當可觀。林敏雄表示，無現金支付已可說是全球潮流，不過台灣目前現金使用現況並無太大改變。他也趁機暗酸對手：「本來最大應該是一卡通、悠遊卡等來做，但他們沒有做得很好。」

林敏雄更透露，即便看不出賺錢的方式，更可說是「燒錢」，但基於PX Pay的800多萬會員好成績，希望全聯能作為領頭羊，義不容辭的推出行動支付平台，帶給全民更便利的支付新方式。

事實上，為了吸引民眾使用，全聯PX Pay升級全支付推出加碼優惠，即日起到12月31日，只要將PX Pay升級為全支付就送50點全點（1點等於1元）；下載APP邀請好友成功註冊，兩人都可獲得50點；9月1日至12月31日期間，在全聯使用全支付消費滿百元，福利點數享3倍送。9月更推出跨通路優惠，不限通路首月消費就回饋8%點數，每人每周享2次回饋，最高回饋88點。

▲全聯全支付9月1日將上線，全台10萬據點「到哪都能逼」，董事長林敏雄期盼做台灣行動支付普及的領頭羊。（圖／記者汪睿琦攝）
▲全聯全支付9月1日將上線，全台10萬據點「到哪都能逼」，董事長林敏雄期盼做台灣行動支付普及的領頭羊。（圖／記者汪睿琦攝）

全聯全支付來了！升級PX Pay送50元　不限通路消費回饋8%

夏天自己煮！無印良品推「炒飯元素」　全聯烤肉優惠狂送

7-11果汁、布丁買一送一！全聯牙刷半價11元　網哭才剛買

快衝全聯！「2公升可樂」29元　網哭：買個汽水也被套牢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀