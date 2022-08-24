重機男公主抱「長腿短裙妹」！貨車經過狂叭 60秒片爆紅
行車記錄器除了拍攝人們駕車時所遇到的各項狀況，以備有糾紛、意外時可以還原真相外，平時也會紀錄一些路上的奇景，近日一名重機騎士就在YouTube分享，自己只是路邊臨停讓後座乘客休息，卻莫名被經過的貨車按喇叭，不過影片實際內容曝光後，網友紛紛卻都歪樓喊「不叭你叭誰？」
YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」近日分享一段61秒的的行車紀錄器影像，拍攝地點在北宜公路上，一名重機騎士將愛車停靠在路邊，由於後座女乘客表示自己「腳麻了」，於是原PO打算將她「公主抱」下車稍作休息。
原PO下車轉頭後，身上的行車記錄器恰巧拍攝到，後座女乘客身穿深色百摺裙、短版上衣和淺色外搭衫，白皙的雙腿全都入鏡，值得注意的是，當重機男將她公主抱下車時，同向後方剛好駛來2台大貨車，司機突然按了2下喇叭呼嘯而過，讓駕駛不解直呼「就是要叭一下？」
而這段影片在YouTube公開後，不到3天已超過10萬以上觀看次數，網友紛紛留言回應「這太閃了，我們都哭了」、「學長以喇叭代表口哨聲，水喔」、「卡車被閃到沒視線了，為了防衛駕駛喇叭提醒一下」、「欠叭啊，你讓學長視線都變白了」、「叭叭的意思是妹仔、水喔」、「光天化日下放閃，不叭你叭誰」。（編輯：張志浩）