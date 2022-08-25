林智堅2學位全掰了！維基百科火速刪學歷 多3字網喊太狠
前新竹市長林智堅繼台大碩士論文被認定抄襲後，24日下午再遭中華大學認定論文抄襲並撤銷其學位，引發社會議論。然而就有網友眼尖發現，林智堅的維基百科學歷欄位已經被更新，中華大學科技管理研究所碩士學位也畫上刪除線，且註記「撤銷」，最殘酷的是，在台大以及中華大學學位都被撤銷之後，留下的學歷為中華大學企管系進修部學士，引起網友議論。
中華大學指出，在2022年7月7日和8日，陸續接獲具名檢舉信函及教育部來函，檢舉該校碩士在職專班畢業生林智堅，在2008年7月的碩士學位論文「以 TCSI 模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲新竹科學工業園區管理局在2008年間，委託本校科技管理學系執行之研究計畫期末報告書「以 TCSI 模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」，最終經過釐清本案事實之後，判定林智堅就本案碩士學位論文的寫作，確實存在抄襲情事且其情節重大。
於是在短短15天內，林智堅遭到台大以及中華大學判定抄襲情節重大，兩學位都被撤銷，有網友就發現林智堅維基百科已經火速被更新，個人學歷欄位在繼台大國發所在職專班碩士遭畫上刪除線，並且註記「撤銷」兩字後，中華大學科技管理研究所碩士也被畫上刪除線，同樣註記「撤銷」兩字。
其最尷尬的則是，兩個碩士學位遭畫線之後，留下來的最高學歷僅剩下「中華大學企業管理學系進修部學士（夜間部）」之學位，讓不少網友看了直呼「......夜間部還要特別註明真的是在哭」、「註明夜間部的人真的是太狠了」、「我只看到夜間部三個字....真的太刻意了QQ」、「本來台大就算了，看到中華大學也判定抄襲，真的沒法在說什麼了」。（編輯：張嘉哲）