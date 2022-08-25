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《玩偶遊戲》紗南媽頭髮實體化！網笑：能住松鼠或置物

▲美國一名假髮設計師製作一款能置物的特殊假髮。（圖／IG帳號anniehardt.wigs）
▲美國一名假髮設計師製作一款能置物的特殊假髮。（圖／IG帳號anniehardt.wigs）

編輯中心/綜合報導

2022-08-25 11:10:19

相信許多人小時候都看過《玩偶遊戲》的動漫吧，這部1999年在台灣上映的連載卡通，是許多人幼時的經典回憶之一，其中女主角倉田紗南的媽媽倉田實紗子頭上總是戴著浮誇的裝飾造型、甚至還能養松鼠，沒想到國外一名髮型藝術家成功做出概念類似的假髮，裡面竟然還可以放東西！

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這名住在美國拉斯維加斯的假髮設計師Annie Hardt經常在個人IG上分享既前衛又浮誇的各種假髮造型，日前她分享了一段影片，表示兩年前製作了一頂「可儲物」的假髮，外表看似與一般假髮無異，但是輕輕拉開中間的機關，假髮裡頭竟然完全中空，還可以放入一杯飲料，口渴時可以隨手就拿出來飲用！

▲設計師Annie Hardt分享一頂自己的假髮作品，外表看似與其他假髮無異。（圖／IG帳號anniehardt.wigs）
▲設計師Annie Hardt分享一頂自己的假髮作品，外表看似與其他假髮無異。（圖／IG帳號anniehardt.wigs）
▲沒想到打開機關後，假髮裡竟然可以儲物！（圖／IG帳號anniehardt.wigs）
▲沒想到打開機關後，假髮裡竟然可以儲物！（圖／IG帳號anniehardt.wigs）
▲隨時隨地都能從假髮裡拿出飲料！（圖／IG帳號anniehardt.wigs）
▲隨時隨地都能從假髮裡拿出飲料！（圖／IG帳號anniehardt.wigs）
Annie Hardt表示這款可置物的假髮其實是她兩年前的作品，因日前被時尚雜誌《Vogue》外借拍攝，才讓這個成品再度曝光。而這頂假髮一出現，許多網友都紛紛表示：「很方便的設計」、「頭上有置物櫃也太奇特了」、「感覺很適合放零食」。

▲動漫《玩偶遊戲》裡女主角紗南的媽媽倉田實紗子頭上總是帶著浮誇的裝飾，裏頭甚至養著一隻松鼠！（圖／推特帳號maro_fashion358）
▲動漫《玩偶遊戲》裡女主角紗南的媽媽倉田實紗子頭上總是帶著浮誇的裝飾，裏頭甚至養著一隻松鼠！（圖／推特帳號maro_fashion358）
不過也有人立刻聯想到動漫《玩偶遊戲》中紗南媽媽的假髮造型：「原來紗南媽媽的頭髮不是亂畫的」、「看來可以學紗南媽養松鼠了」、「假髮兼寵物鼠窩」、「下次出個日系風格就更像紗南媽媽了」，現在一起來看看影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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