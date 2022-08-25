林智堅是傑出校友！他提醒中華大學修改 官網改一句抓包
前新竹市長林智堅繼台大碩士論文被認定抄襲後，24日下午再遭中華大學認定論文抄襲並撤銷其學位，引發社會議論。然而林智堅除了維基百科學歷欄位「雙碩士」遭到畫線標註撤銷之外，還被網友發現原本中華大學官網的「傑出校友專區」名列在上頭的資料也有被官網更正，掀起討論。
林智堅遭中華大學判定論文抄襲之後，臉書粉專「不禮貌鄉民團」就貼出中華大學傑出校友名單，文中直呼「提醒一下中華大學，你們家官網上的『傑出校友』名單要記得重新調整，別讓後面的學子們感覺不光榮」只見貼出的圖片中，林智堅被列為是「108學年度傑出校友」，底下還寫著「科技管理學系碩士班畢業」。
不過，有網友實際到網頁查看之後，發現林智堅「科技管理學系碩士班畢業」的字樣已經消失，目前僅有「108學年度傑出校友」的標題，而其他校友則是有科系說明。《NOWnews》記者於中午11時32分查看，發現「科技管理學系碩士班畢業」確實不在官網上，但點進後還是有林智堅個人簡介，對比其他校友完整資訊，略顯簡單許多。
對於林智堅論文審查，中華大學指出，在2022年7月7日和8日，陸續接獲具名檢舉信函及教育部來函，檢舉該校碩士在職專班畢業生林智堅，在2008年7月的碩士學位論文「以 TCSI 模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲新竹科學工業園區管理局在2008年間，委託本校科技管理學系執行之研究計畫期末報告書「以 TCSI 模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」，最終經過釐清本案事實之後，判定林智堅就本案碩士學位論文的寫作，確實存在抄襲情事且其情節重大。以致林智堅在短短15天內兩個碩士學位泡湯。（編輯：張嘉哲）