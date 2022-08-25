COS台北101今開幕！死忠鐵粉揪友朝聖 連地板材質都知道
COS台北101 concept store形象概念店今（25）日盛大開幕，搶到頭香第一位的民眾，約莫早上10點就抵達台北101購物中心信義廣場排隊；隊伍中有一組打扮時髦的年輕朋友，由7年死忠鐵粉領軍來朝聖，他透露：「以前都當天來回飛去香港採買，後來天貓開通送台灣後改成網購，期待逛台灣首店。」而自美國海歸的粉絲Nick更大喊：「預算無上限！」帶著老婆、小孩家人們一起來逛最愛的品牌。今早現場以BLACKPINK Jennie私服穿搭曾出現的雲朵包最為搶手，一開店即搶購一空。
COS台北101專賣店今開幕聚集約50位排隊民眾搶入店，搶到第一位優先進店的頭香民眾，一行人約莫早上10點就抵達台北101購物中心，在大太陽下的信義廣場排隊許久，分享關注COS已久，「還好今天沒有想像中的人多」，雖不清楚台灣定價，但「印象中全球價格落差不大，等等開逛會先了解一下售價。」
台北101專賣店現場以BLACKPINK Jennie私服穿搭曾出現的雲朵包最為搶手，無論是明星加持過的白色大款、還是寶藍小款，都在一開店後被首批顧客搶拿一空；帶旺其他配件包款，也受到民眾爭相詢問。
一位喜歡COS長達7年的死忠鐵粉，主揪3個打扮時髦的朋友一起來台北101朝聖，他透露在COS尚未改變Logo的時期就已愛上該品牌，「以前台灣沒有的時候，都是當天來回飛去香港直接採買；後來天貓開通後有運送至台灣的服務，就多改成網購入手，今天相當期待開逛台灣首店。」他光站在隊伍之中，往店內一瞧便說：「店裝好像很不一樣，之前在國外逛的COS都是木頭地板，台灣的是石材。」也已聽說店內的試衣間質感很好、又大又舒適，非常想趕快體驗。他並透露「COS雖然設計簡約，但服裝剪裁好看，尤其扣子等細節很有質感」，最關注的單品將鎖定男士襯衫類上衣。
自美國海歸的Nick，分享在美國就很喜歡COS，但老婆、小孩家人們都沒有穿過，所以一聽說台灣首店開幕，便全家帶著一起來台北101開逛最愛的品牌，喊出「預算無上限」，準備全家一起採購。