林智堅2學位泡湯！蔡英文臉書被灌爆 網讚翻「1則留言」
前新竹市長林智堅在9日遭台大認定碩論抄襲，中華大學昨（24）日也認定其碩論抄襲、撤銷碩士學位，短短15天內面對2個碩士學位被雙殺，消息引發社會關注，而網友除了爭相湧入昔日力挺林的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬臉書外，總統蔡英文的臉書發文下方也議論紛紛，甚至有1則留言按讚數突破1500，引起眾人熱議。
總統蔡英文臉書昨發表民進黨中常會談話影片，其中針對《數位中介服務法》草案，指出法案內容有不周延之處，行政院長蘇貞昌表示，沒有足夠共識的法案，行政院不會支持繼續推動，蔡英文強調，目前要做的事情，就是「歸零思考、加強溝通」，和社會各界加強溝通，凝聚共識。
想不到隨著中華大學認定林智堅碩論抄襲，該篇貼文直接大歪樓，國民黨籍桃園市議員黃敬平則現身反酸「智堅的碩士好像真的歸零了」，留言瞬間引來不少網友猛按讚，下方也超過300則回應「直接校正回歸」、「歸零思考是真的」、「原來論文也有校正回歸」。
而除了蔡英文臉書外，外界也相當好奇民進黨桃園市長參選人鄭運鵬對此事的看法，紛紛湧入臉書「兩間大學都認定抄襲，請問鵬哥還挺得下去嗎」、「挺抄襲先生，請發表感言」、「我只要求一點，請對林智堅的論文門發表你的看法」；鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞則表示，鄭運鵬委員尊重林智堅市長後續救濟的決定，也支持林智堅市長捍衛自己的清白，個人社群則無更多說明。（編輯：張志浩）