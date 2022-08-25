鄭家純被狠酸「寫真跟本人差太多」！鬆口招認：有修圖
出道邁向10週年的鄭家純（雞排妹），月底將推出紀念寫真集《純熟》，處女座的她嚴格要求自己，為呈現完美身材，飲食、運動雙管齊下，瘦身之餘還要保持曼妙曲線，美胸、腹肌、翹臀一個都不能少，果然拍攝期間曝光的側拍照片、影片，都讓人垂涎欲滴，她發文感謝自己的自律，卻還是有網友留言批評修圖修太大，她也鬆口公布真相，坦言確實有修圖！
鄭家純昨（24）日曬出拍攝寫真集當下的自拍，無濾鏡、無修圖直出，自豪努力讓寫真動態可以安心攝影，看完初剪覺得自律獲得回報，酸民則諷刺說「修太大了，與本人差很多」。她沒有惡言相向，反而大方坦承有修圖，「我把因為在陰影處拍攝，黑眼圈太明顯而修掉了」，還修了臉上的一根頭髮、脖子擠壓到的皺褶、光源不足導致臉上陰影等處，並附上修圖前後版本給外界做對比。
她自嘲早起梳化拍照，薄透底妝難掩黑眼圈，後製有稍微修圖，「8/31釋出寫真影片，會不會被說找替身來拍」。結果粉絲看到未修圖版本，為她打抱不平，反擊「會這樣寫的一定都沒看過本人」，還po出昔日舊照證明，「看過本人，真的超美！聲音也好好聽」，成功釣出鄭家純回覆：「那時候臉超圓。」多數人則捶心肝嘆息，都沒機會見到本人。