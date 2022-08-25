鮮蝦不是最強？來一客「1口味」被譽真理 老饕點頭認了
泡麵為現代人的月底救星，其中「來一客」更是小資族的最愛，不但份量少又便宜，口味也非常多元，對此就有一名網友好奇，哪個來一客的口味才是最強的呢？貼文曝光後，不少人秒點名鮮蝦魚板及韓式泡菜，直呼：「泡菜第一名鮮蝦第二名，其他的就算了！」
該名網友在臉書「爆廢公社」中貼文，只見她貼出來一客泡麵的6種口味，分別為川辣牛肉、牛肉蔬菜、韓式泡菜、鮮蝦魚板、京燉肉骨及肉燥菠菜，並表示鮮蝦魚板才是真理，「其他口味不需要存在」。
貼文曝光後，網友紛紛搖頭反對，「來一客的靈魂應該是京燉肉骨才對」、「京燉肉骨才是第一」、「以前有出麻婆豆腐口味的」、「牛肉蔬菜也是有存在的必要的」、「我家只吃京燉肉骨」、「之前在飛機上有乘客點了京燉肉骨，香到忍不住花60元跟著吃」、「川辣牛肉，一直都是我解酒泡麵之一」。
也有網友大讚鮮蝦魚板及韓式泡菜根本就不能停產，「泡菜第一名鮮蝦第二名，其他的就算了」、「除了泡菜其他不收」、「韓式泡菜最好吃」、「韓式泡菜第一，謝謝」、「泡菜唯一正道」、「每一個口味都蠻好吃的，只是鮮蝦魚板排行第一」、「我都覺得好吃，但是鮮蝦冠軍」、「韓式泡菜銷售最強」、「泡菜才是真理」。（編輯：賴禹妡）