中秋吃點不一樣的！凱薩萌虎餅瘋搶 無印限量文旦開賣
9月中秋將至，不少業者看準商機超前部署推出中秋商品供民眾選擇，其中不乏餐廳業者推出烤肉趴活動。不過除了團圓吃烤肉，甜甜的月餅、多汁的文旦柚子也是民眾中秋送禮自吃首要選擇，MUJI無印良品攜手雲林斗六農家開賣香甜文旦柚，全台門市數量有限，售完為止；凱薩飯店今年7月推出的「萌虎祁月禮盒」才在預購階段就造成瘋搶，近日乘勝推出「月來月旺」鳳梨、芒果酥禮盒，想必又會颳起一陣風潮。
近年民眾對於吃的饗宴越來越看重，不少飯店業者絞盡腦汁結合節日推出活動。台北晶華栢麗廳就聽到民眾心聲，中秋佳節烤肉旺季幫大家加菜，將燒烤餐檯搖身變為美式BBQ烤場，9/9～9/11午晚餐時段推出「中秋大烤宴」，由主廚規劃以傳統木材慢烤18小時的德州低溫慢烤香料牛胸腹 、濃郁番茄醬汁甜中帶辣的田納西州經典BBQ豬肋排、香料醃漬帶骨炭烤的堪薩斯城香脆烤全羊腿，及滿溢骨邊肉香的爐烤戰斧牛排等豪華菜色，通通一次可以吃到飽，供應近30種海陸食材慶祝中秋團圓。
MUJI無印良品看準民眾喜愛中秋烤肉，呼籲補充水果均衡飲食，因此攜手在地農家自種文旦柚，選擇雲林斗六純熟的栽培技術、通過產銷履歷驗證等，在全台無印良品門市提供限量文旦柚售賣。MUJI無印良品更指出，為響應環保與減少剩食，文旦柚將以裸裝及單顆79元進行販售，不過民眾若有家庭團購需求，無印良品也提供439元整箱包裝服務，希望為實踐在地連結的友善循環盡一份心力。
中秋節除了吃烤肉、剝文旦，月餅禮盒也是民眾中秋佳節送禮好選擇。凱薩飯店連鎖2022年7月推出「萌虎祁月禮盒」，圓圓月餅上印有超萌小虎掌，當時推出就造成民眾萌翻搶購。這回看準9月商機，乘勝推出「月來月旺」雙享禮盒，不同以往傳統月餅內餡，禮盒中採用鳳梨酥、芒果酥雙拼，其中鳳梨酥有「旺來」美意，酥餅選用比利時優質鮮奶油揉製外皮，同時精選來自台南的金鑽鳳梨，加入麥芽以小火慢炒，烘烤後如同金黃般的手工餅皮，看似厚實的餅皮，實則鬆軟細緻奶香四溢；另一款芒果酥則是選用台南愛文芒果，手工熬煮內餡保留濃郁芒果果香，誘惑力十足。
針對自家月餅禮盒銷量，凱撒飯店連鎖執行長皮金營看到萌虎月餅超夯銷量相當自信，表示三款人氣中秋禮盒預計再1~2週就會接近完銷，想要預購的民眾可要手腳加快，以免撲空。