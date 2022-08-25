涼拌小黃瓜別只單吃！內行「多倒一罐」口感升級：會上癮
夏天除了開啟冷氣對抗高溫外，吃剉冰、飲料、涼拌料理等清涼食物消暑也是熱門選擇，但若有與平常不同的吃法和作法，也會引起討論，有網友就分享了「涼拌小黃瓜」的「特殊作法」，吸睛的料理成果看得令人食指大動，貼文掀起熱議。
該網友在臉書社團「廚藝公社」發文寫道「太熱了吃點清爽的」，提及自己近日在網路上發現「拌小黃瓜」的特殊作法，首先將小黃瓜洗淨刨成片狀放入保鮮盒中，加入鹽、糖、白醋、辣椒，最後重點「倒入雪碧」，並蓋上保鮮盒冰冷藏2小時即可食用。
原PO對自己的成品非常滿意，拍照上傳分享後也表示「很唰嘴，一口接一口停不下來」；貼文一出，網友紛紛回應「感覺就超好吃，儲存貼文先」、「這吃法會不會太聰明」、「確實好吃，加雪碧入味又更加清爽」、「家人在減糖的，也可以用氣泡水代替雪碧」、「看小黃瓜一片片整齊排放好療癒，謝謝分享這道美食」。
此外，也有其餘網友表示「我做過洋蔥版本的，也很好吃」、「這方法白蘿蔔也很讚喔」、「這樣吃超級讚，我還會加蒜頭，夏天一定要吃，根本救星」、「這道菜的源頭是從大陸那邊來的，聽說大陸醃東西很多都會加雪碧不少人都說好吃」。（編輯：張志浩）