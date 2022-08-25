教用手電筒制伏持刀嫌！「爆笑結局」瘋轉　當事警爆離職

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接著員警拿出戰術手電筒，示範該如何抵抗持刀的兇嫌，當他擺出專業十足的架式時，也不忘強調「看仔細，我只示範一次」。接著員警先用手電筒閃了對方眼睛後，立刻拔腿狂奔遠離持刀歹徒。
結局讓網友笑喊，「走為上策，不過這建議非常實用」、「空手奪白刃是電影效果，不要傻傻的學，這位警察大人的才是標準動作」、「先保護好自己，才能保護好大家！但看你跑的，真的還是忍不住笑出來，太可愛了」、「正反握刀並不是會不會用刀的絕對依據，但脫離戰場絕對是正確的選擇」。
影片被瘋狂轉發後，拍攝教學影片的員警也出面澄清，影片為一年多前偵辦刑案過程遭利刃劃傷，所以有感而發而拍出這個影片，警告自己的同事用！並直言「我也沒預期到，會有兩個英勇的警察殉職，讓我這個影片莫名其妙的被截取，再PO到各大社團裡被瘋狂轉傳」。
他表示自己當了快10年的警察，主要工作都是緝毒，所以身上有很多傷疤、刀傷、骨折、腦震盪、被車撞，都是家常便飯，但他也勸告「我曾經受過很專業的特種軍事訓練，但遇到刀子，我都沒有100%把握，所以拍這個影片的用意，就是用比較輕鬆的方式，讓我周遭的同事可以保護自己！」
不過他也自爆已於今年離職「現在的我很好，所以刁民不用想說要檢舉我，我不痛不癢，謝謝！請各位能夠多支持第一線的員警，這些人不分晝夜穿著全副武裝，隨時有生命危險只為了守護我們的家園。如同我以前辦案再累，只要聽到被害人一句謝謝，我都一輩子記得！」（編輯：鍾怡婷）