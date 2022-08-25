全台都是永福里！最美參選人陳紫渝關心雨災 千人報平安
今（25）日午後北台灣降下暴雨，多處地區出現積淹水現象。稍早，經濟部水利署便針對台北市信義區、大安區、松山區、中正區，以及南投縣水里鄉發布淹水一級警戒。有著「全台最美參選人」稱號的新北市永和區永福里的里長參選人陳紫渝，也投身當地清理水溝蓋上的雜物，以幫助排水疏通，而她在臉書專頁上的發文，則湧入全台各地的網民報平安。
永福里的里長參選人陳紫渝今日於臉書發文，表示永福里周遭也因大雨造成淹水情況，陳紫渝與競選團隊正涉水清掃水溝蓋上的物體，並提醒「突如其來的大雨，大家還好嗎？接近下班下課的時間，大家一定要注意行車安全，路上小心。」
文章發出僅僅4小時，現在已有9000千多名網友按讚，多達2500多則留言，「紫渝真的辛苦了」、「有里長在，我永遠好心晴」、「謝謝里長，原本全身淋濕，看到里長整個人都暖呼呼了」，甚至連Youtuber蔡哥都回覆「我家屋頂小積水，已經清好了！」。
有趣的是，除了永福里的里民向陳紫渝報平安外，不少其他縣市的民眾也紛紛回報狀況「謝謝里長關心，目前民雄沒事」、「台南沒事，大晴天，謝謝關心」、「謝謝里長關心～高雄三民區沒有下雨」、「台中沒事，謝謝漂亮里長」、「不要擔心彰化，我們很好，謝謝里長」、「基隆市西康里里民報道」。（編輯：李惠婷）