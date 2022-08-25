超準卡牌心測！透析自己「性格弱點」　揪出今生遺憾

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A、掌中眼
B、新月
C、魔法掌
D、太陽
E、嫩芽
F、眼睛
答案A、掌中眼
選中這張牌的朋友，你的性格弱點正是容易「意氣用事」，多數時刻處理事情總是缺乏理性思考，陷入憑個人感覺的衝動窘境，就像頭失去理智的暴衝山羊，一不小心就誤了事；而遺憾正是容易「被他人所利用」，有心人士看准你的弱點，知道只要稍微挑撥一下就能激發你的情緒。建議多練習三思而後行，才不會釀成難以收拾的後果。
答案B、新月
選中這張牌的朋友，你的性格弱點正是容易被「過去情感所羈絆」，重感情的你至今仍難以忘懷早已逝去的感情，把心遺留在過去，心繫著不會再回來的人、事、物⋯⋯也因此造就成現在的遺憾，「不易投入新戀情」，即使下一段感情已萌芽，心中卻仍有揮之不去的影子在徘徊。放下，是對你最好的救贖。
答案C、魔法掌
選中這張牌的朋友，你的性格弱點正是容易「優柔寡斷」，做任何決定、處理任何事，總是一再地猶豫不決，無法當機立斷，不僅難以達成目標，這種舉棋不定的個性，更可能被身旁的人認為相當不可靠；也因此，遲疑的性格造就成自己在職場上「無法順利升官」的遺憾，無法抓住有利的時機表現出自己，讓他人搶得先機去了。
答案D、太陽
選中這張牌的朋友，你的性格弱點正是存在著「壞脾氣」，情緒化的你總是翻臉跟翻書一樣快，可能上一秒還有說有笑，下一秒立刻翻臉不認人，令旁人措手不及，誰也不知道地雷何時會再忽然引爆⋯⋯也因此，你這壞脾氣導致自己「與人交往不長久」的遺憾，不管是友誼還是愛情，身邊的人無法永遠蒙受你的氣。不改善，情緒會不斷影響你的生活。
答案E、嫩芽
選中這張牌的朋友，你的性格弱點正是容易「半途而廢」，顯現出個性上脆弱、3分鐘熱度的一面，處理事情的過程當中，一旦遇上突發狀況，或稍有困難就會乾脆全盤放棄，做事有始無終，使自己難以走向成功的終點；也因此，此生最大的遺憾即是「無法開創個人事業」，缺乏腳踏實地、堅持到最後的個性，如何成就大事呢？
答案F、眼睛
選中這張牌的朋友，你的性格弱點正是容易「缺乏自信」，總認為自己比不上別人、經常自我質疑、不敢表現自己、習慣討好別人⋯⋯以至於愈來愈擴大那內心中不安的情緒；而招致而來的遺憾，便是「一生難以獲得真正快樂」。一書中曾寫道，「自卑是做自己的絆腳石，人生只有一次，可別讓這顆石頭阻礙自己」。（編輯：李惠婷）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。