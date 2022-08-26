遭爆「請假一年還出門玩」？正妹女警不忍了　IG狠狠打臉

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貼文曝光後，不少網友紛紛留言力挺女警「是在搞笑嗎？長官要讓他請假是去找長官問，公審同事要幹嘛？」、「我就問誰可以無緣無故請快一年的假？肯定是長官核准才能請啊，你以為警察沒制度啊！還在這發文公審人家」、「我懷疑你只是想幫人家增粉！還是你休不到假嫉妒」、「去看一下人家IG吧，你這篇發文當事人根本已經可以提告了」、「若人家依法請假是沒問題的，畢竟請延長病假，是需要打報告跟檢附診斷書」。
而該位女警名為「6v」，在被同事爆料公審後，她也相當無奈在個人IG上回應，透露「因為本身患有憂鬱症的原因，到醫院診斷之後醫生建議要請假，協商長官以及警局評估之後，才會請假返鄉就醫休養，其友7成的時間都是待在家不出門，3成的時間則是與男友、家人出門散心」針對業配的部分她則回應「我絕對沒有接任何的業配」且內文當中提到她請假至今也並非是事實，她早已經開始上班，希望不知情的網友不要有過激的言論。
6v透露自己所有的言論都有相關證據可以佐證，包括診斷證明書、心理衡鑑報告跟對話紀錄，她反問「那個無端攻擊她的人又有什麼證據呢？」她強調，自己的病況她也非常積極的接受治療，非常想要盡快回到工作崗位上，但幾經長官考量，仍舊認為她應該持續休假，醫生也是如此建議，且休假過程時也不間斷與長官有聯繫，確認何時可以回去上班，一切都不是像爆料貼文所說，一直延長休假還出門遊山玩水。然而不少人也湧入她的IG也給她加油打氣，要她不要被酸言酸語以及抹黑不實的言語給打倒，多位身邊好友也都出面發聲，打臉發文者的爆料。（編輯：張嘉哲）