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顏擇雅喊退林智堅學費！台大副教授：若是主流意見我辭職

▲前新竹市長林智堅繼台大碩士論文被認定抄襲後，24日下午再遭中華大學認定論文抄襲並撤銷其學位。（圖／記者呂炯昌攝）
▲前新竹市長林智堅繼台大碩士論文被認定抄襲後，24日下午再遭中華大學認定論文抄襲並撤銷其學位。（圖／記者呂炯昌攝）

編輯中心/綜合報導

2022-08-26 09:52:48

前新竹市長林智堅繼台大碩士論文被認定抄襲後，24日下午再遭中華大學認定論文抄襲並撤銷其學位，然而作家顏擇雅卻表示「想問台大和中華大學有無詐騙之嫌，是否要把學費退還給林智堅？」並稱若以林智堅一案開先例，對教育系統會「很棒」。對此，台大化學系副教授徐丞志則表示，若此為台灣主流意見，現在立馬提辭呈轉行不玩了。

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林智堅相繼被台大、華大撤銷碩士學位之後，顏擇雅說「林智堅雙碩士是否取消我沒意見，但我想問台大與中華大學有沒詐騙之嫌，是否需要把收到的學費退還給林智堅？如果不必賠償林智堅時間損失的話，時間也不只是上課的時間，還有通勤時間，算起來也是很貴的。」

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▲作家顏擇雅在臉書上針對林智堅遭撤銷雙碩士提出看法，引起討論。（圖/顏擇雅臉書）
顏擇雅提到，如果說，當年林智堅拿到學位是因為校方本身沒搞清楚畢業資格認證標準，校方不是自己理虧嗎？雖然台灣沒有學校退錢的前例，但我認為兩校為林智堅這個案子首開先例，「對整個教育系統會很棒」那表示將來各校的畢業生，可以用各種名目要求學校退錢，反正自己也願意把畢業證書退回，過幾年都可以，這一定會讓所有學校對教學品質都更嚴格把關。

對此，台大化學系副教授徐丞志則在臉書上提到如果顏擇雅的這論點是現在台灣社會的主流意見的話，那我打算就只在台大教書到這個月底了，現在立馬提辭呈轉行不玩了」徐丞志提到「少子化、大學退場機制未明，然後政治力又高度凌駕學術，在台灣當大學老師真的是作賤自己」。（編輯：張嘉哲）

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