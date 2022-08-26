顏擇雅喊退林智堅學費！台大副教授：若是主流意見我辭職
前新竹市長林智堅繼台大碩士論文被認定抄襲後，24日下午再遭中華大學認定論文抄襲並撤銷其學位，然而作家顏擇雅卻表示「想問台大和中華大學有無詐騙之嫌，是否要把學費退還給林智堅？」並稱若以林智堅一案開先例，對教育系統會「很棒」。對此，台大化學系副教授徐丞志則表示，若此為台灣主流意見，現在立馬提辭呈轉行不玩了。
林智堅相繼被台大、華大撤銷碩士學位之後，顏擇雅說「林智堅雙碩士是否取消我沒意見，但我想問台大與中華大學有沒詐騙之嫌，是否需要把收到的學費退還給林智堅？如果不必賠償林智堅時間損失的話，時間也不只是上課的時間，還有通勤時間，算起來也是很貴的。」
顏擇雅提到，如果說，當年林智堅拿到學位是因為校方本身沒搞清楚畢業資格認證標準，校方不是自己理虧嗎？雖然台灣沒有學校退錢的前例，但我認為兩校為林智堅這個案子首開先例，「對整個教育系統會很棒」那表示將來各校的畢業生，可以用各種名目要求學校退錢，反正自己也願意把畢業證書退回，過幾年都可以，這一定會讓所有學校對教學品質都更嚴格把關。
對此，台大化學系副教授徐丞志則在臉書上提到「如果顏擇雅的這論點是現在台灣社會的主流意見的話，那我打算就只在台大教書到這個月底了，現在立馬提辭呈轉行不玩了」徐丞志提到「少子化、大學退場機制未明，然後政治力又高度凌駕學術，在台灣當大學老師真的是作賤自己」。（編輯：張嘉哲）