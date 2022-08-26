獨／正妹女警請假一年被公審！發文內幕公開　她無辜遭轟

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隨後6v在社群上面發文，透露「我人並沒有不好到不願意外借我的私人裝備，只是為什麼都沒人要告知我一聲，傳達訊息說一聲都不願意，那如果壞掉的話誰要負責，可以多將心比心一下嗎學長姐？」然而就因為該社群抒發心情的貼文埋下導火線。
24日就有一位網友指稱「代替警察朋友發文」，爆料6v請假一年還到處旅遊，內容指出「一名網紅女警從2021年10月開始請病假請到現在，而且在病假期間一直到處旅遊及接業配，導致原單位的其他人工作變得很繁重」除此之外內容還抱怨「希望該女警不要卡著單位佔缺，讓他們無法派補新的女警，保護其他工作崗位上警察的權益」。
隨後在6v出面闢謠解釋這一切事實之後，風向突然大轉變，原發文者先是更改文章寫道「當事人說她已經回來上班等等，也不過就是這個月中的事情，一回來上班就因為工作糾紛在上萬人的IG公審同事，試問自己能公審別人，別人就不能公審妳？原意只是希望警局能夠重視延長休假的制度，既然當事人搞錯重點，那也請當事人不要雙標」。
不過文章隨即被網友抓包改文之後，不少網友紛紛回應「不要太好笑吧....人家公審是有公開姓名嗎？把別人IG跟頭像都露出來說不要雙標，怎不叫偷拿東西的人出來道歉」、「發現風向不對改文還是邏輯死亡，把人家IG個資都發上來，說人家公審你.....真的不要再鬧了」、「應該先叫偷東西的人出來道歉吧，6v東西被偷去用都沒告知，人家生病請假長官都同意了，要問就去問長官，公開人家IG還抹黑別人真的可以向你提告」、「6v真的有夠無辜，私人裝備被偷去用，發文也沒有指名道姓還要被你們這種同事公審」然而在輿論大逆轉後，該原PO已經將貼文刪除，目前已經看不到原始文章。（編輯：張嘉哲）
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