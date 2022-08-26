獨／台南Josh爆第二春？放閃「啦啦隊正妹」 本人回應了
知名棒球YouTuber台南Josh，自從和前妻鬧出家暴風波後已經離婚，目前專心經營YouTube事業，獲得越來越多粉絲喜愛。怎料，昨（25）日晚間Josh突然和一名啦啦隊正妹放閃，一同在車上跳舞，散發甜蜜粉紅泡泡，立刻讓網友們瞬間炸鍋，紛紛獻上祝福。對此，Josh本人也回應了。
Josh昨日晚間22時許，突然上傳一部IG短片，只見畫面中的Josh身邊竟然多出一位大眼正妹，而且兩人還一同跳舞放閃，並在文中說到「因為我們最近都有看#非常律師禹英禑，先來一段精彩畫面！」而這位正妹大有來頭，是T1台鋼獵鷹的啦啦隊《Wings Girls》成員梔梔，可愛又真性情的個性，使得她人氣高到不行，近期也頻繁在各大綜藝節目上露臉。
有趣的是，梔梔也在IG限動上分享和Josh的種種互動，貌似在約會的氣氛，才讓粉絲、網友們相當震驚，紛紛湧入影片留言祝賀，「這對我覺得可以」、「這個是新的Josh嫂嗎」、「一看就是能接受奧迪的妹子」、「在一起在一起」、「這個國師娘可以」。對此，《NOWnews》記者也特別詢問Josh本人，他梔梔是否有在一起？Josh則以5個字苦笑回應，「合作拍片啦！」（編輯：詹鎰睿）