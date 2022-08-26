如何遠離腸癌禍首？營養師教你這樣做！

由於現代人外食比例偏高，雖然低糖少鹽等健康觀念不斷提倡，但忙碌生活帶來的高壓暴食丶運動不足丶長工時與加班、熬夜等現象不斷，讓危險因子容易找上門。近年來大腸癌不只好發於老年族群，就連20到50歲族群腸癌發生率漲幅也高達90到150%。根據統計，大腸直腸癌已經連續14年高居國內癌症發生人數第一位，2019年統計共有17302人罹患，換算下來每天有47人大腸直腸癌確診。對此，許多醫師、營養師都呼籲，不管屬於哪一個年齡層，民眾都得檢視自身是否有疑似症狀，以及避免日常生活中潛在的大腸癌危機，同時透過改善生活習慣，日常打底，做好基本腸道保養。
台灣癌症基金會執行長賴基銘提醒，大腸直腸癌大多從瘜肉開始，癌化的時間很長，但因為症狀並不明顯，很多人有很嚴重症狀才就醫檢查，發現時都已經是晚期。整體來說，不僅中年人，年輕人也常因為對症狀警覺性不夠而疏於就診，當被診斷出腸癌時，疾病分期甚至比年長者更嚴重，因此年輕族群也該檢視自身是否有疑似症狀及早治療。
除了自我檢測觀察，你我更該盤點日常生活中可能潛在的大腸癌危機，除了工時長、大餐多，一般上班族的通病就是「久坐生活成常態」，長時間維持坐姿、活動量減少，便會導致腸胃蠕動速度變慢，代謝速率也下降，容易引起便秘、脹氣等腸胃症狀。
想遠離腸癌危機，除了改善不好的生活習慣，更要建立日常打底計畫！營養師高敏敏指出，在飲食的方面，可以多吃原型食物、蔬菜水果與攝取優酪乳，增加膳食纖維攝取外，也能養好腸道好菌。而國內有研究顯示，大腸癌與大腸瘜肉有高度關聯，進而發現優酪乳中的乳酸菌對於抑制大腸、胃部瘜肉的數量上有正相關結果，因此維持腸內菌叢的平衡是提升身體保護力的關鍵，而優酪乳或優格就是好菌來源，能夠建立好的菌叢生態，多一份預防也能多一點安心。