一個人住必備「天菜家電」！過來人全認了：比電鍋還要猛
家電是提升生活品質的重要元素，對租屋族來說，如何用實惠的價格和有限的預算，買到適合自己的傢俱格外重要，一名網友就好奇提問，如果是獨自居住人，「家中必備什麼家電？」貼文吸引眾多網友留言表達看法。
該網友在PTT以「單身貴族有哪些必備小家電？」為題發文，他表示自己過去很常聽說，「大同電鍋」是獨居的單身男子或單身女子一定要準備的家電，但不知道現在情況是否相同，原PO接著說道，他幾乎是餐餐外食，洗衣服也是找投幣式，因此求助「有什麼必備的家電用品」。
貼文一出，各路網友紛紛給予建議，「洗衣機買單人自己用比較安心，自助的噁」、「洗脫烘衣機必備」、「除濕機爆好用，吹浴室、衣服、雨天淋濕的背包都超讚」、「我是有買手持吸塵器，自己住灰塵毛髮累積特別快」、「會打掃就加吸塵器，其他都是自爽用」。
不過，除了上述家電外，最多人推薦的則是「微波爐」，「認真回，一定是微波爐」、「微波爐，有沒有差超多」、「真的是微波爐，不買會後悔，電鍋絕對輸」、「微波爐和熱水壺吧，一個吃冷凍食品，一個泡麵用」、「微波爐跟冰箱，以前還沒外送產業，直接禮拜五買好整個週末的微波食品，完全不用出門」、「單身自煮太麻煩了，多份外食放冷凍再微波」。（編輯：張志浩）